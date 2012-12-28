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1270
сегодня, 12:55
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Родители юных липчан создали петицию в защиту центра творчества «Новолипецкий»

Центр городские власти собираются перевести из здания на улице Московской в здание на Космонавтов. Родители считают, что их детям будет сложно добираться по новому адресу.

Родители липецких школьников просят не переносить филиал центра дополнительного образования МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий», который находится на улице Московской, 103, на улице Космонавтов, 90. И даже создали для этого петицию, уже собравшую две сотни подписей.

«Дети двух густонаселенных микрорайонов 19-го и «Университетского» посещают кружки в данном центре. Замечательные преподаватели, отличный персонал, удобное расположение, пешая доступность для малышей и их родителей. Работает очень важное направление «Авиамоделирование» и кружок рисования «Юный живописец». Дети (…) с огромным удовольствие бегут на занятия. По всем направления у детей имеется огромное количество достижений и наград на разных уровнях (городских, районных, областных).

В настоящее время готовится закрытие нашего центра с переносом его по новому адресу в другую часть города по адресу ул. Космонавтов, 90. То есть людей, вложивших в наших детей все свои знания, умения и душу, переводят в другую часть города, а наших детей оставляют без кружков, без любимых преподавателей, благодаря которым они обучаются, развиваются по всем направлениям. Никто из маленькие жителей и их родители не имеет возможности добираться на транспорте по новому адресу, а это значит, что дети останутся без возможности получать дополнительное образование бесплатно», — говорится в петиции.

Системы отопления, водоснабжения и канализации в ЦТТ «Новолипецкий» на улице Московской, 103 требуют капитального ремонта, так объяснили GOROD48 причину переезда в пресс-службе мэрии.

«…принято решение о смене места проведения занятий в целях обеспечения безопасных и комфортных условий для занятий детей. Объединения «Авиамодельный кружок» и «Юный живописец» продолжат свою работу на бесплатной основе в другом филиале ЦТТ «Новолипецкий» по адресу ул. Космонавтов, 90. Кроме того, родители совместно с детьми смогут выбрать по своему вкусу и желанию дополнительные общеразвивающие программы, которые проходят в школе № 29, расположенной в микрорайоне «Университетский», и школах № 59 «Перспектива» и № 65, которые находятся в 19 микрорайоне», — говорится в ответе администрации города на наш запрос.

На вопрос, вернется ли Центр после ремонта в старое помещение, в пресс-службе мэрии не ответили.

Добавим, что центру детского творчества  «Новолипецкий» все время не везет с помещениями. Он уже не раз переезжал, хотя пользуется популярностью среди маленьких липчан.

Фото: Официальнвй сайт ЦТТ «Новолипецкий»
дополнительное образование
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Комментарии (10)

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Гость
сегодня, 18:51
Все для людей, все во благо нашим детям!
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Ирина
сегодня, 18:38
Нельзя допустить его закрытия. Будем обращаться к нашему мэру, главе области, во все инстанции. Есть очень хорошая организация «Ветераны России», в декабре будет прямая линия с нашим президентом. Надеюсь, нас услышат.
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Ирина
сегодня, 18:35
Разве можно закрывать такой уникальный кружок инженерной направленности? Тем более сейчас, когда идёт СВО, и страна нуждается в таких специалистах?
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Аа
сегодня, 16:48
Центр уже лет 15, а может и больше никуда не переезжал, всё время на одном месте, а теперь почему -то решили, что 500 кв. м нужнее городу, чем детям. Дайте другое помещение, больше, светлее в пешей доступности для детей двух микрорайонов, откройте бесплатные кружки в в школах. Что ж вы не даёте детям никаких шансов. Откройте кружок авиамоделирования в 29 школе. Почему только коммерческие кружки там работают.
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Я
сегодня, 16:02
У МЕНЯ ТУДА ХОДИЛ СТАРШИЙ СЫН И НА САМОЛЕТИКИ И НА МАШИНКИ И РИСОВАНИЯ. ТАК ЖЕ Я ПЛАНИРОВАЛА СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ТУДА ОТПРАВИТЬ МЛАДШУЮ ДОЧЬ НА РИСОВАНИЕ. НО ВИДИМО НЕ ПОЛУЧИТСЯ . Я ДЕТЕЙ ВОСПИТЫВАЮ ОДНА ВОЗИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. ОТРЕМОНТИРУЙТЕ НАМ ТО ПОМЕЩЕНИЕ. В ШКОЛАХ НЕТ БЕСПЛАТНОГО РИСОВАНИЯ. А ТАМ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
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Е
сегодня, 16:34
Вот, зачем нам на 8 микрорайоне кружки, у нас нет возможности туда возить детей. Нам нужны кружки в пешей доступности. В 29 школе нет бесплатных кружков для мальчиков, в 59 школу пускают только учеников 59 школы. Куда ребёнку ходить, у него остаётся только улица. Детям не оставляют ничего.
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Ясно
сегодня, 13:43
А летом почему не отремонтировали ?
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Понятно
сегодня, 16:37
Ремонт провести не получится, нужно согласие всех жителей дома 103 по ул. Московской, а не всё согласны. Для ремонта не нужно вывозить полностью кружки. И изначально озвучена была информация, что помещение в 500 кв м. просто отдают в фонд города. Ни о каком ремонте речи не шло, это уже начинается какая-то игра слов.
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Иван
сегодня, 13:27
Наркотики это зло нужно быть на чеку
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Иван
сегодня, 13:25
Наркотики это зло нужно быть на чеку
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