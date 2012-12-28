В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
Общество
1270
сегодня, 12:55
10
Родители юных липчан создали петицию в защиту центра творчества «Новолипецкий»
Центр городские власти собираются перевести из здания на улице Московской в здание на Космонавтов. Родители считают, что их детям будет сложно добираться по новому адресу.
«Дети двух густонаселенных микрорайонов 19-го и «Университетского» посещают кружки в данном центре. Замечательные преподаватели, отличный персонал, удобное расположение, пешая доступность для малышей и их родителей. Работает очень важное направление «Авиамоделирование» и кружок рисования «Юный живописец». Дети (…) с огромным удовольствие бегут на занятия. По всем направления у детей имеется огромное количество достижений и наград на разных уровнях (городских, районных, областных).
В настоящее время готовится закрытие нашего центра с переносом его по новому адресу в другую часть города по адресу ул. Космонавтов, 90. То есть людей, вложивших в наших детей все свои знания, умения и душу, переводят в другую часть города, а наших детей оставляют без кружков, без любимых преподавателей, благодаря которым они обучаются, развиваются по всем направлениям. Никто из маленькие жителей и их родители не имеет возможности добираться на транспорте по новому адресу, а это значит, что дети останутся без возможности получать дополнительное образование бесплатно», — говорится в петиции.
Системы отопления, водоснабжения и канализации в ЦТТ «Новолипецкий» на улице Московской, 103 требуют капитального ремонта, так объяснили GOROD48 причину переезда в пресс-службе мэрии.
«…принято решение о смене места проведения занятий в целях обеспечения безопасных и комфортных условий для занятий детей. Объединения «Авиамодельный кружок» и «Юный живописец» продолжат свою работу на бесплатной основе в другом филиале ЦТТ «Новолипецкий» по адресу ул. Космонавтов, 90. Кроме того, родители совместно с детьми смогут выбрать по своему вкусу и желанию дополнительные общеразвивающие программы, которые проходят в школе № 29, расположенной в микрорайоне «Университетский», и школах № 59 «Перспектива» и № 65, которые находятся в 19 микрорайоне», — говорится в ответе администрации города на наш запрос.
На вопрос, вернется ли Центр после ремонта в старое помещение, в пресс-службе мэрии не ответили.
Добавим, что центру детского творчества «Новолипецкий» все время не везет с помещениями. Он уже не раз переезжал, хотя пользуется популярностью среди маленьких липчан.
Фото: Официальнвй сайт ЦТТ «Новолипецкий»
1
4
9
0
3
Комментарии (10)