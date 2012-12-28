Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
Уполномоченный по правам ребёнка осудил женщину, которая закрылась в машине с сыном, чтобы помешать эвакуаторщикам
В мире
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57 минут назад
Движение в Босфоре приостановили из-за поломки российского судна
"Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х.
По данным онлайн-трекеров судов, танкер находится за пределами основного судоходного фарватера. Движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.
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