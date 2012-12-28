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Происшествия
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сегодня, 08:49
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18-летнюю девушку подозревают в краже у кофейни 990 тысяч рублей
По данным следствия, деньгами со счета бывшего работодателя она пять месяцев оплачивала такси, продукты и товары из интернет-магазинов.
Как установили полицейские, после увольнения из кофейни, где девушка проработала три месяца, она решила воспользоваться соцпакетом бывшего работодателя: создала в приложении бизнес-аккаунта сети личный кабинет и оплачивала деньгами со счета сети свои нужды. За пять месяцев девушка потратила почти миллион рублей на такси, продукты с доставкой, покупки в интернет магазинах.
«Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере. На время предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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