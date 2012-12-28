18-летнюю девушку подозревают в краже у кофейни 990 тысяч рублей

По данным следствия, деньгами со счета бывшего работодателя она пять месяцев оплачивала такси, продукты и товары из интернет-магазинов.



Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областного управления МВД и оперативники отдела полиции №7 раскрыли кражу более 990 тысяч рублей со счета сети кофеен. В краже подозревается 18-летняя девушка.Как установили полицейские, после увольнения из кофейни, где девушка проработала три месяца, она решила воспользоваться соцпакетом бывшего работодателя: создала в приложении бизнес-аккаунта сети личный кабинет и оплачивала деньгами со счета сети свои нужды. За пять месяцев девушка потратила почти миллион рублей на такси, продукты с доставкой, покупки в интернет магазинах.«Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере. На время предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.