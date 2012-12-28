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сегодня, 17:35
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 ноября на восьми улицах станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г по улице Мичурина. 

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса приостановят в доме № 37а по улице 40 лет Октября и в частном секторе улиц Земной, Фурманова, Кленовой, Зареченской, Дорожной, Лесопарковое хозяйство. 
Воду подвезут по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды. 

12 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 перебои с подачей электричества из-за монтажа приборов учета – не более трех часов для каждого отдельного домовладения – будут наблюдаться на улицах Левобережной, Степана Разина, Юношеской, 30 лет ВЛКСМ.

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Арсеньева, Бардина, Белорусскую, Бабушкина, Баумана, Литейную, Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Кротевича, Гранитную, Вавилова, Новокарьерную, Урицкого, Шевченко, 1-ю Станкостроительную, 2-ю Станкостроительную, 2-ю Радиаторную, Верхнюю, Вишневую, Восточную, Гагарина (СНТ «Ветеран Труда»), Дальнюю (садоводчество «Весна»), Дальнюю (садоводчество им. Мичурина), Дорожную, Зеленую, Мичурина, Коллективную, Коммунальную, Лесную, Линейную, Логовую, Медицинскую, Мирную, Общественную, Плодородную, Проселочную, Путейскую, Раздельную, Садовую, Торговую, Тракторозаводскую, Транспортную, Трубную, Цветочную, Центральную, Юбилейную, Южную, Добровскую, Железногорскую, Бурлакова, Ярославскую, площадь Заводскую, переулки Космический, Свободный, проезды Шишкина, Универсальный, садоводчества «Венера», «Весна», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «Трубник», Насосную.
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья
сегодня, 19:13
На перекрёстке Семашко - Липовская сегодня снова аварийка работала. И так каждую неделю . Это грозит внеплановыми отключениями.
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vlad
сегодня, 18:13
Это давно уже не новость. Хотел бы прочитать, что все дома с водой и отоплением. Вот это - новость!
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Эх
сегодня, 19:35
Несбыточная мечта
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Витек
сегодня, 17:49
вот про че нужно писать а не про даму с собачкой пристали к ней да еще с подробностями капюшон виноват откуда вы знаете что ей помешало
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