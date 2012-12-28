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В мире
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48 минут назад
Две мощные вспышки зафиксированы на Солнце 10 ноября
По данным специалистов, первая вспышка класса M4.2 произошла на Солнце ночью, в 03:15 по московскому времени.
«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута», — говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
По данным специалистов, первая вспышка класса M4.2 произошла на Солнце ночью, в 03:15 по московскому времени. В 15:06, зарегистрирована более сильная вспышка класса M9.5. Ей не хватило всего 5% до класса мощной вспышки X. Взрыв произошел в области 3889 вблизи направления на Землю.
Двум вспышкам предшествовали «мириады» мелких взрывов. По словам ученых, Солнце перешло в «режим вспышечной активности», — передает РБК.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
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