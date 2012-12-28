В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что в пределах климатической нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем – от 0 до +5 градусов. В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов. День 11 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.