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«Но мы пройдём с тобою путь через туман»: липецкий оркестр сыграл с «Сектором газа»
Общество
Жительница Тербунов оформила на мать возлюбленного кредиты на 4 миллиона рублей
Происшествия
В районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«КамАЗ» столкнулся с легковушкой: погибла женщина
Происшествия
Год северных сияний — под Липецком вновь наблюдали фиолетовое небо
Общество
В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода
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Погода в Липецке
1757
сегодня, 16:51
4

В Липецкой области устанавливается ноябрьская погода

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что в пределах климатической нормы. По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем – от 0 до +5 градусов. В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов. День 11 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.
Погода
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лена
сегодня, 18:24
А у меня индивидуальное охлаждение еще-морозилка в холодильнике.
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Света
сегодня, 18:12
Говорят, в конце ноября будет какое-то ультраполярное вторжение с Баренцева и Карского морей, и если снег под вопросом, то морозы выйдут в рамки январского климата.
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Жилец
сегодня, 17:28
А на Советской 26 у людей нет тепла и горячей воды. С начала отопительного сезона не видели.
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Костья
сегодня, 17:44
А у меня индивидуальное отопление-костер.
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