Сотрудники НЛМК с начала года подали более 16 000 идей по улучшению производства

С начала года сотрудники Новолипецкого металлургического комбината подали свыше 16 тысяч идей по улучшению эффективности производственных, технологических и бизнес-процессов компании. Плановый экономический эффект от их реализации оценивается в 4,6 миллиардов рублей.

Одной из эффективных инициатив стало предложение изготовить вал редуктора агрегата непрерывного горячего цинкования в цехе холодного проката и покрытий НЛМК силами машиностроительного управления. Раньше вал закупали за рубежом, но со временем цепочка закупки стала длиннее и дороже. Авторы идеи разработали чертежи, рассчитали материалы и время изготовления детали. Их идея уже реализована: новый вал редуктора заменил изношенный и обеспечил непрерывную работу генератора горячего воздуха и агрегата непрерывного горячего цинкования №1. Реализованная идея помогла предотвратить простои агрегата, сэкономить время и финансы.— У меня уже сложилась привычка к постоянным улучшениям. Я подаю идеи, потому что чувствую свое участие в большом процессе производства, хочу влиять на результат и внести свой персональный вклад в конкурентоспособность комбината, — поделился один из авторов идеи — главный специалист машиностроительного управления НЛМК Виктор Бобровских.Еще одна идея принесла компании годовую экономию в 61 миллион рублей. Ее авторы — сотрудники конвертерного цеха №2 и дирекции по разработке новых технологий. Они разработали новый шлаковый режим и режим дутья в конверторе. Для этого сконструировали новую модель головки кислородной фурмы и изменили ее положение при продувке. Реализованная инициатива снизила окисленность металла и содержание железа в шлаке.Подать идею по улучшению различных процессов в компании может любой сотрудник через специальный сервис «Банк идей» на корпоративном портале или в мобильном приложении. Каждую инициативу рассматривает технический совет НЛМК и дает заключение о ее эффективности и новизне. Лучшие идеи реализуют, а их авторы получают вознаграждение в размере до 1,5 миллионов рублей.