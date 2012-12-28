В Ельце пропала 20-летняя девушка

О ней ничего не известно с 3 ноября.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Липецк» распространил ориентировку о розыске 20-летней Марии Козьяковой.Девушка 3 ноября ушла из дома в Ельце и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.По данным GOROD48, в полицию обратились родители пропавшей. С ними дочь не ссорилась, уходя из дома, она ничего не сказала. При этом близкие говорят о внутренних конфликтах, переживаниях и жизненных сложностях девушки. Она нигде не работает и не учится.Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. На ней были черная куртка, черная толстовка с капюшоном, черные джинсы, черно-белые кроссовки.— Девушка объявлена в розыск. Организованы мероприятия, в том числе и поисковые, направленные на установление её местонахождения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.