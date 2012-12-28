Происшествия
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сегодня, 10:28
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В Ельце пропала 20-летняя девушка
О ней ничего не известно с 3 ноября.
Девушка 3 ноября ушла из дома в Ельце и с тех пор о её местонахождении ничего не известно.
По данным GOROD48, в полицию обратились родители пропавшей. С ними дочь не ссорилась, уходя из дома, она ничего не сказала. При этом близкие говорят о внутренних конфликтах, переживаниях и жизненных сложностях девушки. Она нигде не работает и не учится.
Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые. На ней были черная куртка, черная толстовка с капюшоном, черные джинсы, черно-белые кроссовки.
— Девушка объявлена в розыск. Организованы мероприятия, в том числе и поисковые, направленные на установление её местонахождения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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