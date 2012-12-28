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47
7 минут назад

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители трех домов на двух улицах, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса приостановят в дома №№ 19, 23 по улице Молодежной, № 81 по улице Фрунзе. Воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 5 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для каждого отдельного домовладения) возможны: - в Ссёлках – на улицах 1 Мая, Гагарина, Ленина, Учительской, Кирова, Провинциальной, Космонавтов, Советской, Листопадной, Набережной, Жемчужной, Покровской, Заводской, - в Подгорном – на улице Крайней. С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Индустриальную, Сырскую, Карбышева, Чаплыгинское шоссе.
Отключение воды
отключение света
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