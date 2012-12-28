В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла
Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
День народного единства в Липецке: где бесплатно развлечься, как работают больницы и травмпункты
Общество
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7 минут назад
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 5 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители трех домов на двух улицах, предупредили в «РВК-Липецк».
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