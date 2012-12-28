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38 минут назад
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МЧС предупреждает липчан об обильном снеге и плохой видимости
Липчанам нужно быть осторожными и аккуратными.
К вечеру количество выпавших осадков станет большим, что будет сопровождаться сильным северным ветром со скоростью до 16 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, видимость упадёт до 500 метров.
В отдельных районах пройдёт мокрый снег и налипание мокрого снега.
Фото ГУ МЧС по Липецкой области
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