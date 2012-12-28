МЧС предупреждает липчан об обильном снеге и плохой видимости

Липчанам нужно быть осторожными и аккуратными.

В отдельных районах пройдёт мокрый снег и налипание мокрого снега.







Фото ГУ МЧС по Липецкой области



Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в течение дня 4 ноября ожидается не просто снегопад.К вечеру количество выпавших осадков станет большим, что будет сопровождаться сильным северным ветром со скоростью до 16 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, видимость упадёт до 500 метров.