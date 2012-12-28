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531
38 минут назад
1

МЧС предупреждает липчан об обильном снеге и плохой видимости

Липчанам нужно быть осторожными и аккуратными.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в течение дня 4 ноября ожидается не просто снегопад.

К вечеру количество выпавших осадков станет большим, что будет сопровождаться сильным северным ветром со скоростью до 16 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, видимость упадёт до 500 метров.

В отдельных районах пройдёт мокрый снег и налипание мокрого снега.

Фото ГУ МЧС по Липецкой области
Непогода. снег
мокрый снег
плохая видимость
заносы
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Александр Н.
9 минут назад
Снег хорошо, светлее станет, а вот ветер и слякоть проблема.
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Александр
17 минут назад
Опять не вовремя, ещё бы пару неделек что бы подготовится.
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Внушаемый
10 минут назад
Александр, ты не в Квадре работаешь ?(шутка)
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