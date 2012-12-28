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309
56 минут назад
2

Картофель дорожает быстрее сливочного масла

Итоги недели: цены.

За неделю набор из дешевых продуктов вырос в цене на 44 рубля 99 копеек: дорожают овощи, не смогли мы найти и дешевые яйца в упаковке по 30 штук.




Наша корзина с дорогими продуктами, напротив, подешевела на 235 рублей 50 копеек. В основном, за счет скидок.



Картофель растет в цене, в некоторых магазинах его продают уже дороже 50 рублей за килограмм. Хотя год назад килограмм из нашей дешевой корзины стоил всего 15 рублей!

Предлагают уже и белорусский картофель, но он еще дороже.



По предварительным подсчетам Минсельхоза, в России соберут примерно семь миллионов тонн картофеля. Это где-то на 15% меньше, чем в прошлом году, когда урожай был рекордным. Из-за того, что в 2023 году «второй хлеб» приходилось продавать по низким ценам, в текущем году аграрии сократили посевные площади. В результате, если считать в процентах, картофель по темпам подорожания уже обогнал сливочное масло. По данным Росстата, с начала года стоимость картофеля увеличилась на 54,7%.

— Как цена вырлосла! А картофель-то весь зеленый! — возмутилась при нас женщина в магазине.

Справедливости ради отметим, что картофель был «не весь зеленый», но и отборным его не назвовешь.

За килограмм отборного, местного, на Центральном рынке просят уже 100 рублей.

Мы уже рассказывали, как в одном из магазинов периодически исчезает сахар. В этот раз сахара не было в двух магазинах!



Порадовало только то, что в третьем магазине сахара было полно.



А еще заметили, что самый дешевый хлеб на уходящей неделе подорожал примерно на рубль. Цены на бюджетный хлев, по всей видимости, держали из последних сил.



На Центральном рынке исчезли яблоки по 65 рублей за килограмм. Теперь предлагают по 100-120 рублей. И продавцы с таким отнюдь не дешёвым для яблочного края товаром, возмущались ценами в сетевых магазинах.

— Я зашла вчера в магазин и офигела! — говорила одна из них. — Сметана — больше 100 рублей, сливочное масло — дороже 200 рублей! Вы сетевики! Почему цены не сдерживаете!

Впечатлила очередь к бочке за молоком рядом с Центральным рынком. Одни уверяют, что молоко здесь самое вкусное, другим нравится цена — всего 55 рублей за литр.



В нескольких метрах от бочки, на рынке, молоко от своей коровы предлагают почти в три раза дороже.
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Комментарии (2)

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Внушаемый
39 минут назад
На подпись Дума отдала повышение акцзов на топливо на 14% с 1января 2025г.Так то запасаемся попкорном,все только начинается
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Animal planet.
43 минуты назад
Сейчас был на ярмарке,я своей собаке там покупаю кроличью продукцию,там огромная очередь за сливочным маслом и за яйцами. Скумбрия 480 руб. Офигели. Цены конские.
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