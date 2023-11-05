Общество
15 минут назад
Итоги недели: цены
Все дорожает, но куры подешевели.
В конце недели мы как всегда сверили цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.
Наша дешевая корзина выросла в цене на 48 рублей 70 копеек. Подорожали индейка и бананы.
Дорогая корзина также прибавила в цене — на 203 рубля 60 копеек. Дороже стали мясо, яйца и молоко.
Мы обратили внимание на подешевевших охлажденных кур, которые еще недавно росли в цене. Может быть, это связано с вопросом Владимира Путина министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о причинах подорожания кур на 27% с начала года. Дмитрий Патрушев заверил президента, что «предпосылок для увеличения цены в принципе экономических особо нет никаких. Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это», — процитировал министра Ъ.
И еще одно наблюдение: цены на домашние, как уверяют продавцы Центрального рынка, яйца совсем не на много отличаются от цен на яйца птицефабрик. Всего на 10 рублей: 150 рублей — домашние, 140 рублей — из птицефабрик.
В дискаунтере мы слегка опешили, не обнаружив яиц вообще. На вопрос о причинах, продавцы только пожимали плечами, предположив, что увеличился спрос.
Зато в другом магазине заметили непривычную фасовку яиц — в коробки по полтора десятка.
На Центральном рынке убрали последние столы для тех, кто торгует продукцией со своих огородов. Овощные ряды пока на прежнем месте, в крытые павильоны продавцов картофеля и капусты переведут только после сильного похолодания.
— Сколько стоит капуста?
— 40 рублей, 50 рублей, может, и 60 рублей. Это же рынок, торговаться надо! — отвечает продавец.
Цены на яблоки, урожаем которых так гордятся в Липецкой области, кусаются. Дешевая только некондиция.
— За красоту надо платить! — заметил мужчина, покупавший красивые яблоки.
На рынке чего только не встретишь, например, продают кедровые шишки, орешки и даже саженцы кедра.
До Нового года еще почти два месяца, но в магазинах уже предлагают праздничные скидки.
А клубника у нас теперь продается круглый год, правда, за кило придется заплатить больше тысячи рублей.
Наша дешевая корзина выросла в цене на 48 рублей 70 копеек. Подорожали индейка и бананы.
Дорогая корзина также прибавила в цене — на 203 рубля 60 копеек. Дороже стали мясо, яйца и молоко.
Мы обратили внимание на подешевевших охлажденных кур, которые еще недавно росли в цене. Может быть, это связано с вопросом Владимира Путина министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о причинах подорожания кур на 27% с начала года. Дмитрий Патрушев заверил президента, что «предпосылок для увеличения цены в принципе экономических особо нет никаких. Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это», — процитировал министра Ъ.
И еще одно наблюдение: цены на домашние, как уверяют продавцы Центрального рынка, яйца совсем не на много отличаются от цен на яйца птицефабрик. Всего на 10 рублей: 150 рублей — домашние, 140 рублей — из птицефабрик.
В дискаунтере мы слегка опешили, не обнаружив яиц вообще. На вопрос о причинах, продавцы только пожимали плечами, предположив, что увеличился спрос.
Зато в другом магазине заметили непривычную фасовку яиц — в коробки по полтора десятка.
На Центральном рынке убрали последние столы для тех, кто торгует продукцией со своих огородов. Овощные ряды пока на прежнем месте, в крытые павильоны продавцов картофеля и капусты переведут только после сильного похолодания.
— Сколько стоит капуста?
— 40 рублей, 50 рублей, может, и 60 рублей. Это же рынок, торговаться надо! — отвечает продавец.
Цены на яблоки, урожаем которых так гордятся в Липецкой области, кусаются. Дешевая только некондиция.
— За красоту надо платить! — заметил мужчина, покупавший красивые яблоки.
На рынке чего только не встретишь, например, продают кедровые шишки, орешки и даже саженцы кедра.
До Нового года еще почти два месяца, но в магазинах уже предлагают праздничные скидки.
А клубника у нас теперь продается круглый год, правда, за кило придется заплатить больше тысячи рублей.