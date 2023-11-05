Общество

15 минут назад

Итоги недели: цены

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#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

Все дорожает, но куры подешевели.

В конце недели мы как всегда сверили цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.
 
Наша дешевая корзина выросла в цене на 48 рублей 70 копеек. Подорожали индейка и бананы.

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Дорогая корзина также прибавила в цене — на 203 рубля 60 копеек. Дороже стали  мясо, яйца и молоко.

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Мы обратили внимание на подешевевших охлажденных кур, которые еще недавно росли в цене. Может быть, это связано с вопросом Владимира Путина министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о причинах подорожания кур на 27% с начала года. Дмитрий Патрушев заверил президента, что «предпосылок для увеличения цены в принципе экономических особо нет никаких. Переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цены на курятину. Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это», — процитировал министра Ъ

И еще одно наблюдение: цены на домашние, как уверяют продавцы Центрального рынка, яйца совсем не на много отличаются от цен на яйца птицефабрик. Всего на 10 рублей: 150 рублей — домашние, 140 рублей — из птицефабрик.  

В дискаунтере мы слегка опешили, не обнаружив яиц вообще. На вопрос о причинах, продавцы только пожимали плечами, предположив, что увеличился спрос.

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Зато в другом магазине заметили непривычную фасовку яиц — в коробки по полтора десятка.
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На Центральном рынке убрали последние столы для тех, кто торгует продукцией со своих огородов. Овощные ряды пока на прежнем месте, в крытые павильоны продавцов картофеля и капусты переведут только после сильного похолодания.

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— Сколько стоит капуста?

— 40 рублей, 50 рублей, может, и 60 рублей. Это же рынок, торговаться надо! — отвечает продавец.

Цены на яблоки, урожаем которых так гордятся в Липецкой области, кусаются. Дешевая только некондиция.
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— За красоту надо платить! — заметил мужчина, покупавший красивые яблоки.

На рынке чего только не встретишь, например, продают кедровые шишки, орешки и даже саженцы кедра.

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До Нового года еще почти два месяца, но в магазинах уже предлагают праздничные скидки.

А клубника у нас теперь продается круглый год, правда, за кило придется заплатить больше тысячи рублей.

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#цены #дороже/дешевле

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