Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники

Рассказываем всё самое главное про субботний рабочий день.

Температура днём составит от 7 до 9 градусов. К осадкам в виде дождя добавится и мокрый снег.











Отключение воды





С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах . 9-й микрорайон 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1; Волгоградской, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Горького, 1; Зегеля, 2; Ильича, 14,16,18; Интернациональной, 5, 5а, 5б; Коммунальной, 14, 14а; Коммунистической, 20, 20а, 21, 22а, 23; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Металлургов, 1, 3, 4а, 4б, 4в, вл. 5, 6, 7, вл. 8, 9, 12, 18, 22; Октябрьской, 74; Плеханова, 8, 10; Саперной, 1; Торговой, 2, 4; Я. Фабрициуса, 1, 5, 21; а также в переулке Кузнечном, 20.















С 9:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Бабушкина, Бардина, Римского-Корсакова, Семенова-Тян-Шанского.









Сегодня субботней тиши на наших дорогах не предвидится. Шестой день недели объявлен рабочим, поэтому немудрено попасть в пробку. Чтобы этого не случилось, следите за «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.







Большой праздничный концерт в честь Дня народного единства (12+) состоится в 13:30 в БИЦ «Рудничный» (ул. Юношеская, 23а). Выступят местные творческие коллективы.











В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) третий день подряд будут показывать премьерный спектакль «Дож Жуан или Каменный гость» по классической пьесе Ж.Б.Мольера.









В липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 18:00 покажут лёгкую и задорную комедию «Здравствуйте, я ваша тётя» (12+).











А в липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) сегодня покажут классическую сказку «Муха-Цокотуха» (0+). Сеансы в 11:00 и в 18:00.









Галерея Назарова (ул. Желябова, 4) приглашает на открытие выставки липецкого художника Александра Сорочкина (1939-2014 гг.), которому в этом году исполнилось бы 85 лет (6+).













Картина А.Сорочкина



В Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) сегодня пройдёт патриотическое мероприятие. В 11:00 здесь представят исторической калейдоскоп «Танкисты — герои ВОВ» (6+).











Мы нашли ещё одно место вслед за Центром молодёжного чтения, где можно бесплатно подтянуть язым международного общения. В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) в 15:00 состоится встреча английского клуба «Autumn blues» (16+).













Не будет забыть сегодня и спорт, причём накануне Дня народного единства играть будут в скрепную игру. В 11:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) начнутся соревнования по русской лапте, посвященные празднику.











13% липчан решили всё-таки продлить себе отдых, взяв дополнительные дни в счёт отпуска или отгулы. Большинство из них присоединит к отдыху по 3-4 дня, у некоторых получится целая беззаботная неделя! Чаще продлить отдых хотят женщины, в основном это матери младшеклассников.







