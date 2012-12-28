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238
32 минуты назад
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Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники

Рассказываем всё самое главное про субботний рабочий день.

Мокрый снег

Температура днём составит от 7 до 9 градусов. К осадкам в виде дождя добавится и мокрый снег.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах . 9-й микрорайон 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1; Волгоградской, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Горького, 1; Зегеля, 2; Ильича, 14,16,18; Интернациональной, 5, 5а, 5б; Коммунальной, 14, 14а; Коммунистической, 20, 20а, 21, 22а, 23; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Металлургов, 1, 3, 4а, 4б, 4в, вл. 5, 6, 7, вл. 8, 9, 12, 18, 22; Октябрьской, 74; Плеханова, 8, 10; Саперной, 1; Торговой, 2, 4; Я. Фабрициуса, 1, 5, 21; а также в переулке Кузнечном, 20.

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С временными неудобствами столкнутся также жители частного сектора на улицах Большие Ключи, Гасталло, Лесной, Трудовой.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Бабушкина, Бардина, Римского-Корсакова, Семенова-Тян-Шанского.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 на срок до 3-х часов для каждого дома обесточат улицы 40 лет Октября, Абрикосовую, Ангарскую, Базарную, Б.Хмельницкого, Доватора, Желябова, Земляничную, Интернациональную, Надежды, Мичурина, М.Н.Неделина, Московскую, Октябрьскую, Папанина, Папина, Плеханова, Пролетарскую, Славянскую, Сливовую, площади Г.В. Плеханова, Петра Великого, переулок Виноградный, проезд Каштановый, садоводчество «Сокол-1».

Пробки

Сегодня субботней тиши на наших дорогах не предвидится. Шестой день недели объявлен рабочим, поэтому немудрено попасть в пробку. Чтобы этого не случилось, следите за «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Праздничный концерт

Большой праздничный концерт в честь Дня народного единства (12+) состоится в 13:30 в БИЦ «Рудничный» (ул. Юношеская, 23а). Выступят местные творческие коллективы.

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Каменный гость

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) третий день подряд будут показывать премьерный спектакль «Дож Жуан или Каменный гость» по классической пьесе Ж.Б.Мольера.

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Подробнее о постановке мы уже рассказывали здесь.

«Здравствуйте, я ваша тётя»

В липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) в 18:00 покажут лёгкую и задорную комедию «Здравствуйте, я ваша тётя» (12+).

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Сюжет английского драматурга Б.Томаса многим хорошо известен, благодяря одноименному советскому фильму.

«Муха Цокотуха»

А в липецком театре кукол (ул. Гагарина, 74) сегодня покажут классическую сказку «Муха-Цокотуха» (0+). Сеансы в 11:00 и в 18:00.

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Вернисаж

Галерея Назарова (ул. Желябова, 4) приглашает на открытие выставки липецкого художника Александра Сорочкина (1939-2014 гг.), которому в этом году исполнилось бы 85 лет (6+).

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Картина А.Сорочкина

Сорочкин был мастером пейзажа и натюрморта, предпочитая простой карандаш. На выставке будет представлена в основном его графика, причём многие его произведения в этом жанре раньше не выставлялись для широкой публики. Теперь зрители могут их увидеть, благодаря частным коллекциям картин А.В. Назарова, О.Ф. Сорочкиной, семьи Дворянчиковых.

Детям важно знать про танкистов

В Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) сегодня пройдёт патриотическое мероприятие. В 11:00 здесь представят исторической калейдоскоп «Танкисты — герои ВОВ» (6+).

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Бесплатный английский

Мы нашли ещё одно место вслед за Центром молодёжного чтения, где можно бесплатно подтянуть язым международного общения. В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) в 15:00 состоится встреча английского клуба «Autumn blues» (16+).

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Вход свободный.

Лапта

Не будет забыть сегодня и спорт, причём накануне Дня народного единства играть будут в скрепную игру. В 11:00 на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) начнутся соревнования по русской лапте, посвященные празднику.

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Продлить отдых на праздники

В этом году в связи с Днём народного единства у нас не станет больше выходных: отдыхать будем два дня – 3 и 4 ноября.

13% липчан решили всё-таки продлить себе отдых, взяв дополнительные дни в счёт отпуска или отгулы. Большинство из них присоединит к отдыху по 3-4 дня, у некоторых получится целая беззаботная неделя! Чаще продлить отдых хотят женщины, в основном это матери младшеклассников.

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64% горожан проведут праздник дома в кругу семьи, 12% выйдут на работу, 4% отправятся в другой город, по 3% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.

Дорогие липчане! Трудится шестой день подряд непросто. Но всех нас греют мысли о двух предстоящих выходных и о том, что на работе всегда можно отвлечься на пару минут и сделать паузу на чтение новостей GOROD48. Мы работаем вообще без выходных и у нас вы всегда найдёте актуальную и свежую информацию обо всех важных событиях региона. С нами очень просто держать руку на пульсе событий. Чаще заходите на электронные страницы, сбрасывайте напряжение и будьте в курсе всех событий. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Электорат
4 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Тыквоголовый
11 минут назад
А где он? Чё-то не видно мокрого снега. Только дождь
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