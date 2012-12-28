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2494
сегодня, 18:04
4

На двух десятках улиц отключат холодную воду

2 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях  - с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители двух десятков улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 1 по улице Горького, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 2, 4 по улице Торговой, №№ 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 22/1 в 9 микрорайоне, №№ 1, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса, №№ 1, 3, 4а, 4б, 4в, вл. 5, 6, 7, вл. 8, 9, 12, 18, 22 по улице Металлургов, №№ 20, 20а, 21, 22а, 23 по улице Коммунистической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 14, 16, 18 по улице Ильича, № 2 по улице Зегеля, №№ 5, 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 8, 10 по улице Плеханова, № 1 по улице Саперной, № 20 в переулке Кузнечном. Подачу холодной воды также ограничат жителям частного сектора улиц Гастелло, Лесной, Трудовой, Большие Ключи. 

Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Неделина, 20, улица Гастелло, 75, улица Коммунистическая, 22, улица Интернациональная, 5, воду также подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 перебои с подачей электричества из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться на улицах Желябова, Интернациональной, Плеханова, Пролетарской, Октябрьской, Московской, Хмельницкого, Доватора, Папина, 40 лет Октября, Ушинского, Ангарской, Базарной, Мичурина, Неделина, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, площадях Плеханова, Петра Великого, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому, в садоводчестве «Сокол-1». Перерывы в подаче света составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени. 

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Римского-Корсакова, Бардина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского. 

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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Липецк
сегодня, 22:06
Круглый год ремонтирует ремонтирует, а толку ноль. Может пора озвучить уже в чем заключаются конкретно эти плановые работы?
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Гость
сегодня, 19:43
По ул волгоградской д14 выселен д16 снесён. По ул коммунистической д 1 и5 выселены ,д 2 снесён
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Гостья1
сегодня, 18:30
Отключение электроэнергии- пишите время отключений.В домах лифты,электроплиты подкачка питьевой воды,стиральные машины,.... Работайте,обозначая время отключений!
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Вот
сегодня, 18:30
Сейчас отключили отопление и горячую воду (идёт холодная)... Конечно вечер - пятница... Как же без этого... Пр Строителей
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