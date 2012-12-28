Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Общество
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сегодня, 18:04
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
2 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях - с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители двух десятков улиц, предупредили в компании.
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Неделина, 20, улица Гастелло, 75, улица Коммунистическая, 22, улица Интернациональная, 5, воду также подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
2 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои с подачей электричества из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться на улицах Желябова, Интернациональной, Плеханова, Пролетарской, Октябрьской, Московской, Хмельницкого, Доватора, Папина, 40 лет Октября, Ушинского, Ангарской, Базарной, Мичурина, Неделина, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, площадях Плеханова, Петра Великого, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому, в садоводчестве «Сокол-1». Перерывы в подаче света составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток времени.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Римского-Корсакова, Бардина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского.
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