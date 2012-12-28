Из-за сильного ветра ельчане остались без света

Произошел обрыв проводов. Сейчас поврежденные участки сетей восстанавливают.

Сильный ветер ночью оборвал провода на улице Задонской, Дякина, в районе посёлка Строитель и Нижнего Затона Ельца.«Скандинавский циклон принес в Липецкую область похолодание, дожди и сильный ветер. Из-за этого сегодня ночью произошел обрыв проводов на улице Задонской, Дякина, в районе посёлке Строитель и Нижнего Затона. В течение дня энергетики планируют восстановить нарушенное электроснабжение в жилых домах и приступят к восстановлению сетей освещения», — сообщил глава администрации Ельца Евгений Боровских.Неблагоприятный прогноз, связанный с сильными порывами ветра в сочетании с дождем и снегом, сохраняется до 2 ноября.Энергетики предупреждают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближайтесь к ним и не трогайте их руками. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.