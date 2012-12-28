Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
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Происшествия
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сегодня, 11:52
Из-за сильного ветра ельчане остались без света
Произошел обрыв проводов. Сейчас поврежденные участки сетей восстанавливают.
«Скандинавский циклон принес в Липецкую область похолодание, дожди и сильный ветер. Из-за этого сегодня ночью произошел обрыв проводов на улице Задонской, Дякина, в районе посёлке Строитель и Нижнего Затона. В течение дня энергетики планируют восстановить нарушенное электроснабжение в жилых домах и приступят к восстановлению сетей освещения», — сообщил глава администрации Ельца Евгений Боровских.
Неблагоприятный прогноз, связанный с сильными порывами ветра в сочетании с дождем и снегом, сохраняется до 2 ноября.
Энергетики предупреждают: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближайтесь к ним и не трогайте их руками. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
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