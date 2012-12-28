Для зимней уборки Липецка мэрия приобрела 18 единиц новой техники и обзаводится подрядчиками для частного сектора

А еще закуплено больше пескосоляной смеси, чем было высыпано на улицы города прошлой аномальной снежной зимой.

В конце октября прошлого года СМИ также, как и сегодня, пригласили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», чтобы рассказать о готовности города к зиме. Журналисты полюбовались на шеренги уборочной техники, но потом случилась та самая жуткая зима и весь город завалило снегом. К чести сотрудников МБУ, по главным улицам продолжал ходить общественный транспорт, но в целом Липецк стоял, хотя в самые снежные дни, когда за день выпадала месячная норма осадков, муниципальное коммунальное предприятие выводило на уборку до ста единиц собственной спецтехники и наемного транспорта. Прошлой зимой на улицы и тротуары было высыпано как никогда много песка и соли — более 36 тысяч тонн!Какие уроки извлекли в мэрии из прошлой зимы? На этот вопрос сегодня отвечали начальник МБУ Дмитрий Пушилин и председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев на фоне готовых к зиме тракторов и коммунальных дорожных машин на базе «КамАЗов».— Мы основательно подготовились к зиме, переоборудовав под нее 101 единицу техники — больше, чем осенью прошлого года. На склад предприятия уже завезены 40 тысяч тонн пескосоляной смеси плюс 6 тысяч тонн технической соли. Этих запасов более чем достаточно при повторении аномальных прошлогодних погодных условий. Более того, в этом году мы будем применять гранулированный реагент компании «Бионорд» для внесения на дороги в центре города и на тротуары, который с легкой руки журналистов назвали жидким. Под этот материал переоборудованы две коммунальные дорожные машины — для этого их специально отправляли в Смоленск на завод-изготовитель. Этот полностью сертифицированный, ГОСТовский реагент плавит снег при температуре воздуха до минус 15 градусов. Его плюс — отсутствие грязи зимой и пыли весной на обработанных им улицах. Вчера сессия горсовета одобрила выделение нам 20 миллионов рублей для закупки этого противогололедного материала, — сказал Павел Звонарев.Сейчас на территории МБУ на Универсальном проезде уже лежит 250 кубометров пескосоляной смеси. Ее хватит на сутки работы при снегопаде.В каждом районе Липецка будут работать по две бригады по уборке снега. Силами муниципального коммунального предприятия будут очищаться все основные дороги плюс въезды-выезды из микрорайонов и межквартальные проезды. Для уборки частного сектора департамент Павла Звонарева сейчас проводит торги по найму подрядчиков для вывоза снега с улиц частного сектора. Для этого районы с малоэтажной застройкой поделили на 12 районов. И, соответственно, для привлечения по аутсорсингу сторонних организаций объявили торги на 12 лотов. Аукционы должны состояться в ближайшее время, чтобы с января у мэрии была возможность знать, с кого спрашивать за уборку улиц. К зимней уборке Павел Звонарев желает привлечь несколько частных компаний. Пустышкам они не будут: в техническом задании к торгам указано необходимое количество техники для каждого лота.В прошлом году вице-мэр Липецка Николай Дергунов поставил задачу-максимум: обеспечить МБУ кадрами настолько, чтобы муниципальная дорожная техника могла работать круглосуточно в сложных погодных условиях. То есть каждую машину должны обслуживать три водителя или механизатора. С этой целью в декабре прошлого года на предприятии резко подняли зарплату: водителям и трактористам гарантировали от 70 тысяч рублей при выходах с переработками, муниципальным дворникам — от 36 тысяч на тех же условиях.— Кадры — наш самый ценный ресурс. Но из-за в целом сложной кадровой ситуации по региону и по стране в целом поставленная вице-мэром задача пока не достигнута. По штату нам не хватает 30% специалистов. Но мы уже добились прекращения оттока кадров, изменения динамики увольнения/приема на работу в положительную сторону. В итоге на каждую единицу зимней техники мы имеем уже двух водителей или механизаторов. К тому же почти весь персонал предприятия, задействованный в летней уборке города, может работать и на технике, переоснащенной для работы зимой. При форс-мажорах, таких, какие были прошлой зимой, мы гарантируем круглосуточную уборку города в течение двух-трех дней снегопадов. Для этого мы задействуем все наши резервы и будем требовать того же самого у наших подрядчиков, — сказал начальник МБУ Дмитрий Пушилин.