Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Общество
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вчера, 15:23
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Для зимней уборки Липецка мэрия приобрела 18 единиц новой техники и обзаводится подрядчиками для частного сектора
А еще закуплено больше пескосоляной смеси, чем было высыпано на улицы города прошлой аномальной снежной зимой.
Какие уроки извлекли в мэрии из прошлой зимы? На этот вопрос сегодня отвечали начальник МБУ Дмитрий Пушилин и председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев на фоне готовых к зиме тракторов и коммунальных дорожных машин на базе «КамАЗов».
— Мы основательно подготовились к зиме, переоборудовав под нее 101 единицу техники — больше, чем осенью прошлого года. На склад предприятия уже завезены 40 тысяч тонн пескосоляной смеси плюс 6 тысяч тонн технической соли. Этих запасов более чем достаточно при повторении аномальных прошлогодних погодных условий. Более того, в этом году мы будем применять гранулированный реагент компании «Бионорд» для внесения на дороги в центре города и на тротуары, который с легкой руки журналистов назвали жидким. Под этот материал переоборудованы две коммунальные дорожные машины — для этого их специально отправляли в Смоленск на завод-изготовитель. Этот полностью сертифицированный, ГОСТовский реагент плавит снег при температуре воздуха до минус 15 градусов. Его плюс — отсутствие грязи зимой и пыли весной на обработанных им улицах. Вчера сессия горсовета одобрила выделение нам 20 миллионов рублей для закупки этого противогололедного материала, — сказал Павел Звонарев.
Сейчас на территории МБУ на Универсальном проезде уже лежит 250 кубометров пескосоляной смеси. Ее хватит на сутки работы при снегопаде.
В каждом районе Липецка будут работать по две бригады по уборке снега. Силами муниципального коммунального предприятия будут очищаться все основные дороги плюс въезды-выезды из микрорайонов и межквартальные проезды. Для уборки частного сектора департамент Павла Звонарева сейчас проводит торги по найму подрядчиков для вывоза снега с улиц частного сектора. Для этого районы с малоэтажной застройкой поделили на 12 районов. И, соответственно, для привлечения по аутсорсингу сторонних организаций объявили торги на 12 лотов. Аукционы должны состояться в ближайшее время, чтобы с января у мэрии была возможность знать, с кого спрашивать за уборку улиц. К зимней уборке Павел Звонарев желает привлечь несколько частных компаний. Пустышкам они не будут: в техническом задании к торгам указано необходимое количество техники для каждого лота.
В прошлом году вице-мэр Липецка Николай Дергунов поставил задачу-максимум: обеспечить МБУ кадрами настолько, чтобы муниципальная дорожная техника могла работать круглосуточно в сложных погодных условиях. То есть каждую машину должны обслуживать три водителя или механизатора. С этой целью в декабре прошлого года на предприятии резко подняли зарплату: водителям и трактористам гарантировали от 70 тысяч рублей при выходах с переработками, муниципальным дворникам — от 36 тысяч на тех же условиях.
— Кадры — наш самый ценный ресурс. Но из-за в целом сложной кадровой ситуации по региону и по стране в целом поставленная вице-мэром задача пока не достигнута. По штату нам не хватает 30% специалистов. Но мы уже добились прекращения оттока кадров, изменения динамики увольнения/приема на работу в положительную сторону. В итоге на каждую единицу зимней техники мы имеем уже двух водителей или механизаторов. К тому же почти весь персонал предприятия, задействованный в летней уборке города, может работать и на технике, переоснащенной для работы зимой. При форс-мажорах, таких, какие были прошлой зимой, мы гарантируем круглосуточную уборку города в течение двух-трех дней снегопадов. Для этого мы задействуем все наши резервы и будем требовать того же самого у наших подрядчиков, — сказал начальник МБУ Дмитрий Пушилин.
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