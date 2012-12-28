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вчера, 15:23
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Для зимней уборки Липецка мэрия приобрела 18 единиц новой техники и обзаводится подрядчиками для частного сектора

А еще закуплено больше пескосоляной смеси, чем было высыпано на улицы города прошлой аномальной снежной зимой.

В конце октября прошлого года СМИ также, как и сегодня, пригласили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», чтобы рассказать о готовности города к зиме. Журналисты полюбовались на шеренги уборочной техники, но потом случилась та самая жуткая зима и весь город завалило снегом. К чести сотрудников МБУ, по главным улицам продолжал ходить общественный транспорт, но в целом Липецк стоял, хотя в самые снежные дни, когда за день выпадала месячная норма осадков, муниципальное коммунальное предприятие выводило на уборку до ста единиц собственной спецтехники и наемного транспорта. Прошлой зимой на улицы и тротуары было высыпано как никогда много песка и соли — более 36 тысяч тонн!

Какие уроки извлекли в мэрии из прошлой зимы? На этот вопрос сегодня отвечали начальник МБУ Дмитрий Пушилин и председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев на фоне готовых к зиме тракторов и коммунальных дорожных машин на базе «КамАЗов».

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— Мы основательно подготовились к зиме, переоборудовав под нее 101 единицу техники — больше, чем осенью прошлого года. На склад предприятия уже завезены 40 тысяч тонн пескосоляной смеси плюс 6 тысяч тонн технической соли. Этих запасов более чем достаточно при повторении аномальных прошлогодних погодных условий. Более того, в этом году мы будем применять гранулированный реагент компании «Бионорд» для внесения на дороги в центре города и на тротуары, который с легкой руки журналистов назвали жидким. Под этот материал переоборудованы две коммунальные дорожные машины — для этого их специально отправляли в Смоленск на завод-изготовитель. Этот полностью сертифицированный, ГОСТовский реагент плавит снег при температуре воздуха до минус 15 градусов. Его плюс — отсутствие грязи зимой и пыли весной на обработанных им улицах. Вчера сессия горсовета одобрила выделение нам 20 миллионов рублей для закупки этого противогололедного материала, — сказал Павел Звонарев.

Сейчас на территории МБУ на Универсальном проезде уже лежит 250 кубометров пескосоляной смеси. Ее хватит на сутки работы при снегопаде.

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В каждом районе Липецка будут работать по две бригады по уборке снега. Силами муниципального коммунального предприятия будут очищаться все основные дороги плюс въезды-выезды из микрорайонов и межквартальные проезды. Для уборки частного сектора департамент Павла Звонарева сейчас проводит торги по найму подрядчиков для вывоза снега с улиц частного сектора. Для этого районы с малоэтажной застройкой поделили на 12 районов. И, соответственно, для привлечения по аутсорсингу сторонних организаций объявили торги на 12 лотов. Аукционы должны состояться в ближайшее время, чтобы с января у мэрии была возможность знать, с кого спрашивать за уборку улиц. К зимней уборке Павел Звонарев желает привлечь несколько частных компаний. Пустышкам они не будут: в техническом задании к торгам указано необходимое количество техники для каждого лота.

В прошлом году вице-мэр Липецка Николай Дергунов поставил задачу-максимум: обеспечить МБУ кадрами настолько, чтобы муниципальная дорожная техника могла работать круглосуточно в сложных погодных условиях. То есть каждую машину должны обслуживать три водителя или механизатора. С этой целью в декабре прошлого года на предприятии резко подняли зарплату: водителям и трактористам гарантировали от 70 тысяч рублей при выходах с переработками, муниципальным дворникам — от 36 тысяч на тех же условиях.

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— Кадры — наш самый ценный ресурс. Но из-за в целом сложной кадровой ситуации по региону и по стране в целом поставленная вице-мэром задача пока не достигнута. По штату нам не хватает 30% специалистов. Но мы уже добились прекращения оттока кадров, изменения динамики увольнения/приема на работу в положительную сторону. В итоге на каждую единицу зимней техники мы имеем уже двух водителей или механизаторов. К тому же почти весь персонал предприятия, задействованный в летней уборке города, может работать и на технике, переоснащенной для работы зимой. При форс-мажорах, таких, какие были прошлой зимой, мы гарантируем круглосуточную уборку города в течение двух-трех дней снегопадов. Для этого мы задействуем все наши резервы и будем требовать того же самого у наших подрядчиков, — сказал начальник МБУ Дмитрий Пушилин.
уборка дорог
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
Мистер очевидность
вчера, 22:17
И как закон подлости зима будет бесснежной, короче проверить нет получится какие выводы сделали из прошлой зимы)))
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Иван
вчера, 20:46
Заметьте от 70000т за выходные и переработку то есть не выходя из кабины получишь 75 а с выходными 35?
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Во как
вчера, 20:23
А ГЖИ даже не в курсе должны ли УК на территории МКД эту смесь хранить! А то как в январе 24 года 11 числа во всем городе песок закончился. А на первом этаже, где ГЖИ обосновалось уже под лестницей мешочки с реагентами навалены!
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Люблю Скабееву
вчера, 20:05
От этого реагента в городе будут стоять лужи и чистые автомобили на морозе поедут смывать грязь на платные автомойки.
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Странно
вчера, 19:24
А куда именно приобрели и отогнали? На фото стародревняя техника,где новые то?!
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дед
вчера, 19:00
Главное,не проспать начало зимы.
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Житель Сокола
вчера, 16:49
У меня вопрос к администрации Липецка, кто будет наказан, если МБУ в эту зиму будет убирать, как прошлую.
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чудак
вчера, 16:58
они сами себя не наказывают пора бы знать.
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Житель Сокола
вчера, 17:16
они сами себя не наказывают пора бы знать. Я помню как год назад, при открытии Сокольского моста, товарищ Борис Бондарев рассказывал сказки нашему бывшему меру про то, что швы в течении месяца осядут, но почему то они не куда не осели. Что скажет Борис Бондарев на это замечание.
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да уж
вчера, 18:27
Я помню как год назад, при открытии Сокольского моста, товарищ Борис Бондарев рассказывал сказки нашему бывшему меру про то, что швы в течении месяца осядут, но почему то они не куда не осели. Что скажет Борис Бондарев на это замечание. Так бывшего мэра уже нет,кому рассказывать то!
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1
вчера, 16:41
Заметьте - ни одной СНЕГОУБОРОЧНОЙ машины не закупили. Опять будут сгребать снег на обочины.
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Dru
вчера, 23:01
Вы оптимист! Не на обочины, а на правую полосу. В городе каждую зиму на всех дорогах - минус полоса(
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Телец
вчера, 16:40
А куда вся эта техника зимой девается, когда снег навалит? 15-20 машин по телеку показывают, а остальные где?
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Хаги ваги
вчера, 19:34
Стоит на месте, потому что за такую зарплату ни кто не пойдёт работать, тем более зимой и в ночь!
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Надежда
вчера, 20:44
Стоит на месте, потому что за такую зарплату ни кто не пойдёт работать, тем более зимой и в ночь! Небось опять в аренду отдадут и будет наша техника в Москве дворы убирать
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Правда
вчера, 16:28
Зима покажет,кто прав.
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