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25 минут назад

Тренера удалили, пенальти не забили…

Первый матч в Иркутске наша команда по мини-футболу проиграла в серии 6-метровых ударов.

Мини-футбольный клуб из Липецка с утра пораньше уступил в Иркутске аутсайдеру Суперлиги «ИрАэро». Основное время матча закончилось с редким для футзала счётом – 0:0, а серию 6-метровых послематчевых пенальти лучше исполнили хозяева – 5:4.

В конце основного времени матча главный тренер липчан Темур Алекберов был удалён с площадки за пререкания с арбитрами.

На серию пенальти наша команда выпустила свежего вратаря: Родиона Зазалетдинова сменил Александр Бойцов. Замена не сыграла – все пять ударов иркутян достигли цели.

Липчане тоже били неплохо: Денис Гуляйкин, Иван Милованов, Илья Андреев свои удары реализовали. Сплоховал бивший четвёртым Саяд Шакиев, который сотряс штангу. Затем робкую надежду подарил Исмаил Гибадуллин – 4:4, но у хозяев ещё оставался в запасе один удар: Михаил Марков отправил мяч в цель точно… между ног у Бойцова.

«ИрАэро» не смог уйти с последнего места в таблице, хотя догнал по очкам новосибирский «Сибиряк», у них по 7 очков: у иркутян после 9-ти матчей, у новосибирцев после 11. Липецк в 11-ти встречах набрал 11 очков и расположился на 9-м месте.

Завтра в 8 утра по Москве в Иркутске пройдёт повторный поединок.

Фото МФК "ИРАэро"
Мини-футбол
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