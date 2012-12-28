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Спорт
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25 минут назад
Тренера удалили, пенальти не забили…
Первый матч в Иркутске наша команда по мини-футболу проиграла в серии 6-метровых ударов.
В конце основного времени матча главный тренер липчан Темур Алекберов был удалён с площадки за пререкания с арбитрами.
На серию пенальти наша команда выпустила свежего вратаря: Родиона Зазалетдинова сменил Александр Бойцов. Замена не сыграла – все пять ударов иркутян достигли цели.
Липчане тоже били неплохо: Денис Гуляйкин, Иван Милованов, Илья Андреев свои удары реализовали. Сплоховал бивший четвёртым Саяд Шакиев, который сотряс штангу. Затем робкую надежду подарил Исмаил Гибадуллин – 4:4, но у хозяев ещё оставался в запасе один удар: Михаил Марков отправил мяч в цель точно… между ног у Бойцова.
«ИрАэро» не смог уйти с последнего места в таблице, хотя догнал по очкам новосибирский «Сибиряк», у них по 7 очков: у иркутян после 9-ти матчей, у новосибирцев после 11. Липецк в 11-ти встречах набрал 11 очков и расположился на 9-м месте.
Завтра в 8 утра по Москве в Иркутске пройдёт повторный поединок.
Фото МФК "ИРАэро"
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