Расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза

В этом году на сельскую ипотеку предусмотрено 24,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты (СП). Там добавили, что на начало октября вся сумма уже выделена.

В 2025-м траты казны на льготную программу вырастут в 1,6 раз по сравнению с 2024-м — до 40,7 млрд, следует из заключения комитета ГД по бюджету и налогам на проект финансового плана на следующую трехлетку («Известия» изучили документ).Рост расходов на льготные кредиты в 2025-м связан с повышением в этом году ключевой ставки до 19%, объяснили в СП.«В 2024-м ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, что еще раз увеличит объемы необходимых субсидий от государства для действия программы», — отметил ведущий аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.Выделенных в 2025 году средств хватит только на время, а для бесперебойной работы их будет недостаточно, считает эксперт.Субсидии рассчитаны с дефицитом, так как количество желающих превысит лимиты достаточно скоро, согласился научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Арский.