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В России
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24 минуты назад
Расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза
В этом году на сельскую ипотеку предусмотрено 24,5 млрд рублей из федерального бюджета, сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты (СП). Там добавили, что на начало октября вся сумма уже выделена.
Рост расходов на льготные кредиты в 2025-м связан с повышением в этом году ключевой ставки до 19%, объяснили в СП.
«В 2024-м ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, что еще раз увеличит объемы необходимых субсидий от государства для действия программы», — отметил ведущий аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Выделенных в 2025 году средств хватит только на время, а для бесперебойной работы их будет недостаточно, считает эксперт.
Субсидии рассчитаны с дефицитом, так как количество желающих превысит лимиты достаточно скоро, согласился научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Арский.
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