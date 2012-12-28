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Экономика
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26 минут назад
Статистика: в Липецкой области продолжили дорожать молочные продукты
Вторую неделю подряд самый заметный рост цены — у сливочного масла. Дорожали также картофель, капуста и лук. Среди продуктов, которые стали немного дешевле — соль, яблоки, морковь, свинина и куры. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 15 по 21 октября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.
В перечень подешевевших продуктов на прошлой неделе попали соль (-1,03%), морковь (-3,9%), яблоки (-1,44%), менее одного процента снизились цены на свинину, кур, сахар, гречку, лук, рис — снижение составило от 0,99% до 0,06%. Не изменились цены на говядину, баранину, муку, пшеничный хлеб, вермишель и макаронные изделия в целом.
Из непродовольственных товаров подорожали джинсы для школьников, туалетное мыло, туалетная бумага. Выросли в цене сигареты с фильтром (+2,01%), шампунь (+1,13%), поливитамины (+1,45%). Вместе с тем стиральный порошок подешевел на 1,51%, сухие корма для животных на 1,01%. Также стали дешевле кроссовки для взрослых, зубные щетки. Недельная инфляция не затронула такие товары, как спортивные костюмы для школьников, мужские и детские футболки, мужские носки, детские кроссовки, хозяйственное мыло.
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