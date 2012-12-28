Статистика: в Липецкой области продолжили дорожать молочные продукты

Вторую неделю подряд самый заметный рост цены — у сливочного масла. Дорожали также картофель, капуста и лук. Среди продуктов, которые стали немного дешевле — соль, яблоки, морковь, свинина и куры. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 15 по 21 октября) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе продолжила дорожать молочная продукция. Заметнее всего прибавило в цене сливочное масло, которое стало по итогам недели лидером подорожания — на 4,04% против +2,37% неделей ранее. От 0,55% до 0,79% подорожали пастеризованное молоко, творог, сыр, почти не изменилась стоимость сметаны (+0,01%). Сухие молочные смеси для детского питания стали дороже на 0,51%. Менее одного процента составил рост цен на мороженую рыбу, маргарин, яйца, печенье, чай, ржаной хлеб, пшено, подсолнечное масло. Из овощей капуста прибавила в цене +2,4%, картофель +3,4%, лук +2,24%, огурцы +1,99%, помидоры +2,52%.В перечень подешевевших продуктов на прошлой неделе попали соль (-1,03%), морковь (-3,9%), яблоки (-1,44%), менее одного процента снизились цены на свинину, кур, сахар, гречку, лук, рис — снижение составило от 0,99% до 0,06%. Не изменились цены на говядину, баранину, муку, пшеничный хлеб, вермишель и макаронные изделия в целом.Из непродовольственных товаров подорожали джинсы для школьников, туалетное мыло, туалетная бумага. Выросли в цене сигареты с фильтром (+2,01%), шампунь (+1,13%), поливитамины (+1,45%). Вместе с тем стиральный порошок подешевел на 1,51%, сухие корма для животных на 1,01%. Также стали дешевле кроссовки для взрослых, зубные щетки. Недельная инфляция не затронула такие товары, как спортивные костюмы для школьников, мужские и детские футболки, мужские носки, детские кроссовки, хозяйственное мыло.