Семья участника СВО отсудила у мебельщика 217 500 рублей

Покупатель внес предоплату в 80 000 рублей, но через два месяца кухонный гарнитур так и не был сделан.

В Липецке суд рассмотрел иск о защите правы потребителей. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, ещё в октябре 2023 года между членом семьи участника специальной военной операции и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на изготовление кухонной мебели стоимостью 160 000 рублей. Заказчик внёс предоплату в 80 000 рублей и через 60 дней ему должны были доставить изготовленную мебель. Но этого не произошло.Не дождавшись ни мебели, ни возвращения денег, семья обратилась за защитой своих прав в Роспотребнадзор, а ведомство в свою очередь — в суд с иском о защите прав потребителя.В результате с предпринимателя судом взыскана предоплата в 80 000 рублей, неустойка в 80 000 рублей, компенсация морального вреда в 5 000 рублей и штраф в 82 500 рублей. Всего он выплатит семье 217 500 рублей.