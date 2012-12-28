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сегодня, 10:36
6

Семья участника СВО отсудила у мебельщика 217 500 рублей

Покупатель внес предоплату в 80 000 рублей, но через два месяца кухонный гарнитур так и не был сделан.

В Липецке суд рассмотрел иск о защите правы потребителей. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, ещё в октябре 2023 года между членом семьи участника специальной военной операции и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на изготовление кухонной мебели стоимостью 160 000 рублей. Заказчик внёс предоплату в 80 000 рублей и через 60 дней ему должны были доставить изготовленную мебель. Но этого не произошло.

Не дождавшись ни мебели, ни возвращения денег, семья обратилась за защитой своих прав в Роспотребнадзор, а ведомство в свою очередь — в суд с иском о защите прав потребителя.

В результате с предпринимателя судом взыскана предоплата в 80 000 рублей, неустойка в 80 000 рублей, компенсация морального вреда в 5 000 рублей и штраф в 82 500 рублей. Всего он выплатит семье 217 500 рублей.
права потребителей
Роспотребнадзор
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Анна
29 минут назад
Нас на 30 тыс кинули несколько лет назад, с доставкой плитки. Ничего не получилось тогда отсудить.
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Валера
сегодня, 10:57
прекрасно!!!
Ответить
?????
сегодня, 10:50
А при чём тут участник СВО?
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@
32 минуты назад
Подчеркнуть заботу
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Савелий
34 минуты назад
Тоже не понял. Это смягчающее или отягчающее обстоятельство?
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Гость
40 минут назад
согласна, т.е если бы не этот факт, то ничего не отсудишь?
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