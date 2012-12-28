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Общество
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сегодня, 10:36
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Семья участника СВО отсудила у мебельщика 217 500 рублей
Покупатель внес предоплату в 80 000 рублей, но через два месяца кухонный гарнитур так и не был сделан.
Не дождавшись ни мебели, ни возвращения денег, семья обратилась за защитой своих прав в Роспотребнадзор, а ведомство в свою очередь — в суд с иском о защите прав потребителя.
В результате с предпринимателя судом взыскана предоплата в 80 000 рублей, неустойка в 80 000 рублей, компенсация морального вреда в 5 000 рублей и штраф в 82 500 рублей. Всего он выплатит семье 217 500 рублей.
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