У кастрюли с едой для собак оторвались ручки: липчанин в реанимации

У мужчины диагностированы ожоги третьей степени 16% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирован 70-летний мужчина, ошпарившийся кипящей жидкостью. Липчанин готовил еду для собак и у кастрюли оторвались ручки. Всё содержимое вылилось на него.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента сильно обожжены ноги, руки, туловище. Ему диагностированы ожоги третьей степени 16% тела.Мужчина находится в реанимации. Состояние его тяжёлое.