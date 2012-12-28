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У кастрюли с едой для собак оторвались ручки: липчанин в реанимации
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516
35 минут назад
1

У кастрюли с едой для собак оторвались ручки: липчанин в реанимации

У мужчины диагностированы ожоги третьей степени 16% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирован 70-летний мужчина, ошпарившийся кипящей жидкостью. Липчанин готовил еду для собак и у кастрюли оторвались ручки. Всё содержимое вылилось на него.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента сильно обожжены ноги, руки, туловище. Ему диагностированы ожоги третьей степени 16% тела.

Мужчина находится в реанимации. Состояние его тяжёлое.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Нервная мать
2 минуты назад
Посуда сейчас такая, что опасается лишний раз ее взять. Китайский ширпотреб. Это вам не посуда из СССР.
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