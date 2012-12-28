Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
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Здоровье
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35 минут назад
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У кастрюли с едой для собак оторвались ручки: липчанин в реанимации
У мужчины диагностированы ожоги третьей степени 16% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациента сильно обожжены ноги, руки, туловище. Ему диагностированы ожоги третьей степени 16% тела.
Мужчина находится в реанимации. Состояние его тяжёлое.
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