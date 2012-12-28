Стажер из Липецка обокрал в Москве табачную лавку

Липчанин прихватил из кассы магазина 100 тысяч рублей.

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В Москве по подозрению в краже 100 тысяч рублей из кассы табачной лавки задержан 24-летний житель Липецка. В магазине он работал продавцом-стажером.«Молодой человек устроился на должность продавца-стажера в магазин по продаже табачных изделий на улице Пресненский Вал. В один из дней он забрал выручку из кассы, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска в Тепличном переулке задержали подозреваемого – 24-летнего жителя города Липецка», — сообщает пресс-служба УВД по центральному административному округу Москвы.Деньги липчанин успел потратить. Ему предъявлено обвинение в краже и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.