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Происшествия
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сегодня, 12:34
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Стажер из Липецка обокрал в Москве табачную лавку
Липчанин прихватил из кассы магазина 100 тысяч рублей.
«Молодой человек устроился на должность продавца-стажера в магазин по продаже табачных изделий на улице Пресненский Вал. В один из дней он забрал выручку из кассы, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска в Тепличном переулке задержали подозреваемого – 24-летнего жителя города Липецка», — сообщает пресс-служба УВД по центральному административному округу Москвы.
Деньги липчанин успел потратить. Ему предъявлено обвинение в краже и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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