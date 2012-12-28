В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать северо-восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем – от +8 до +13 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – от +2 до +4 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.День 21 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 9 градусов мороза.