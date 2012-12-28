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Погода в Липецке
509
сегодня, 15:05
8

В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области будет оказывать северо-восточная периферия западного антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днем – от +8 до +13 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью – от +2 до +4 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.

День 21 октября стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 9 градусов мороза.
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Ветеран
10 минут назад
Теперь и отпление давать ни к чему, тепло же на улице
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Тепло
27 минут назад
Тут всё разворовали. Не приду!
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Костья
39 минут назад
Конец моим страданиям.Правда ненадолго.Сознание теряю,как вспомню зимой снег чистить.
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Елена
48 минут назад
Да нового года пусть такая погода будет.
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Адвокат Черный
34 минуты назад
Совершенно с Вами согласен! Это было бы супер !!! Сочинское лето и осень и европейская зима.
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Халява приди
31 минуту назад
Совершенно с Вами согласен! Это было бы супер !!! Сочинское лето и осень и европейская зима. к квадре и чинушам....
Ответить
Подумал
сегодня, 15:25
тепло дали
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Вася
сегодня, 15:21
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
Ответить
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