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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
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69
15 минут назад

Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

18 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, которые затронут подачу холодной воды потребителям 17-ти улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 6, 6а, 8а, 8а/1 по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 6, 10, 11, 12, 12а по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, №№ 30/4, 34, 34/5, 38, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой, №№ 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42 по улице Индустриальной, №№ 1, 1а, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 по улице Лутова, №№ 71, 73, 75, 77, 79, 87, 85, 87а по проспекту Победы. Без холодной воды в этот период также останутся жители честного сектора улиц Пестеля, Загородной, Авиационной, Бескрайней, переулков Рылеева, Макаренко. 

Воду подвезут к дому № 42 по улице Индустриальной, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
18 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 
С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток времени) из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться на площади Заводской, также на улицах Ковалева, Звездной, Берзина, Первомайской, Пушкина, Советской. 

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова, Тян-Шанского, Третьякова, Космонавтов, Филипченко, Терешковой, Гагарина, Толстого, Горького, Малые ключи, Советскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую. 

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