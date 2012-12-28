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Общество
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15 минут назад
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
18 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, которые затронут подачу холодной воды потребителям 17-ти улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут к дому № 42 по улице Индустриальной, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
18 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения в указанный промежуток времени) из-за монтажа приборов учета будут наблюдаться на площади Заводской, также на улицах Ковалева, Звездной, Берзина, Первомайской, Пушкина, Советской.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова, Тян-Шанского, Третьякова, Космонавтов, Филипченко, Терешковой, Гагарина, Толстого, Горького, Малые ключи, Советскую, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую.
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