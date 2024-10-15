Трактор и надворная постройка горели в Липецкой области

За сутки произошло только два пожара в регионе.

Утром 16 октября в селе Никольское Усманского района пожарные потушили трактор «Кейс» и спасли от огня прицеп и провода ЛЭП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день пожар возник в поселке Сахарный Завод Лебедянского района — там огонь уничтожил кровлю надворной постройки.