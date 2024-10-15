Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
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Происшествия
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6 минут назад
Трактор и надворная постройка горели в Липецкой области
За сутки произошло только два пожара в регионе.
В тот же день пожар возник в поселке Сахарный Завод Лебедянского района — там огонь уничтожил кровлю надворной постройки.
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