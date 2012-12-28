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Памятник пожарным установлен на улице Папина
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265
50 минут назад

Памятник пожарным установлен на улице Папина

Пока памятник закрыт полотном: в МЧС хотят сохранить для жителей Липецка сюрприз до открытия.

В Липецке на улице Папина напротив главного управления МЧС по Липецкой области продолжается монтаж памятника пожарным. Уже сейчас можно увидеть два постамента. 

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На первом пьедестале, который стоит ближе к проезжей части улицы Папина, установлены фигуры трех пожарных в характерных позах.

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Пока фигуры накрыты полотном — в областном управлении МЧС хотят сохранить детали памятника до его открытия.

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На втором постаменте за основной композицией — стилизованное пламя будто разбитое молнией.

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Территория вокруг памятника практически полностью благоустроена.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального МЧС, композиция посвящена тяжелой работе пожарных и спасателей. Ее открытие будет приурочено к 375-летию пожарной охраны России и 70-летию Липецкой области.

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— Работы еще не закончены. По замыслу архитекторов, фигуры будут динамичными, а героизм профессии подчеркнет особая иллюминация. Полное представление о внешнем облике композиции станет понятно после ее официального открытия, — рассказали GOROD48 в МЧС.
МЧС
памятник
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