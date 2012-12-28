Общество
265
50 минут назад
Памятник пожарным установлен на улице Папина
Пока памятник закрыт полотном: в МЧС хотят сохранить для жителей Липецка сюрприз до открытия.
На первом пьедестале, который стоит ближе к проезжей части улицы Папина, установлены фигуры трех пожарных в характерных позах.
Пока фигуры накрыты полотном — в областном управлении МЧС хотят сохранить детали памятника до его открытия.
На втором постаменте за основной композицией — стилизованное пламя будто разбитое молнией.
Территория вокруг памятника практически полностью благоустроена.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального МЧС, композиция посвящена тяжелой работе пожарных и спасателей. Ее открытие будет приурочено к 375-летию пожарной охраны России и 70-летию Липецкой области.
— Работы еще не закончены. По замыслу архитекторов, фигуры будут динамичными, а героизм профессии подчеркнет особая иллюминация. Полное представление о внешнем облике композиции станет понятно после ее официального открытия, — рассказали GOROD48 в МЧС.
0
0
0
4
1
Комментарии