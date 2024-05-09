Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день рождения Лермонтова и куда девать выигрыш в 100 миллионов рублей
Представляем информационную картину наступившего дня.
Столбик термометра сегодня поднимется чуть вверх и покажет 8-10 градусов. Днём возможны небольшие дожди.
Отключение воды
С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Терешковой, 42; Циолковского, 30/4, 34, 34/5, 38, 40.
С 10:00 о до конца ремонта перестанут поставлять ценный ресурс в дома на улицах Бачурина, 1, 4, 5, 6, 8, 12а; Баумана, 285 стр.1, 299А стр. 2, 299А, 299А стр.1; Зегеля, 2, 4, 5, 6, 8, 12а; Индустриальной, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42; Прудной, 2; на проспекте Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87а.
Временно расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Баженова, Жактовской, Исполкомовской, К.Булавина, Курчатова, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Сокольский лог, Ударников, Ю.Смирнова, в переуклах Помяловского и Узорном.
Отключение света
С 09:00 до 18:00 ремонтные работы не электросетях приведут к отключению электроэнергии на улицах А.Г. Кочеткова, Архангельской, Астраханской, Бардина, Баумана, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Курчатова, Ново-Весовой, Семенова-Тян-Шанского, Силикатной, Третьякова, Усманской, на площади Заводской, Лебедянском шоссе, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводчестве «Горняк».
Узнавать о городских заторах удобнее в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Они способны и подсказать маршрут, по которому удобнее объехать пробку.
Лермонтов
15 октября 1814 года в Москве родился поэт и писатель Михаил Лермонтов. Сегодня исполняется 210 лет со дня рождения классика.
Этому событию в Липецке будет посвящено несколько мероприятий. В 13:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) состоится имерсивное занятие Лермонтов: погружение» (12+), на котором каждый гость сможет почувствовать себя современником автора. Вход свободный.
В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) распахнёт свои двери литературно-музыкальная гостиная «Многогранность поэтического таланта» (12+), посвященная творчеству Лермонтова.
Пушкин
А ещё в ЛОУНБ в 12:00 пройдёт и интеллектуальная игра «Пока в России Пушкин длится» (12+). Куда же мы без Пушкина даже в лермонтовский день?!
Кино
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на очередной заседание клуба «Истина в кине». Сегодня смотреть и обсуждать будут фильм «Стрелочник». Нидерланды, 1986. Драма. Режиссёр Йос Стеллинг (16+)
Холодной зимой женщина по ошибке сходит с поезда и оказывается в практически безлюдной глуши, где в небольшом домике живёт стрелочник. У него есть всё для неприхотливой жизни: работа, дом, ружьё и еда. Поскольку покинуть это место у женщины не получается, она решает временно тут обосноваться, когда к стрелочнику заявляются посетители — почтальон, машинист и его замёрзший помощник. Рейтин на «Кинопоиске» - 7,8.
В ролях: Джим ван дер Вауде, Стафани Экскофье, Йон Крайкамп
Фрагмент фильма
Почему бытовые? Такое название придумали в «Библиотеке» для изучения танцев, которые с давних времён были в ходу в Липецкой области. Среди них, между прочим не только русские народные, но и вполне классические.
Фото vk.com/mamafolklorist
Мастер-класс по танцам начнётся сегодня в 19:03. Проведут его танцоры Екатерина и Евгений Багринцевы (16+). Обещают научить во всяком случае не наступать на ноги партнёрам, а наиболее талантливых – отплясывать часами без устали в центре всеобщего внимания.
Вход – за донат от 100 рублей.
Высокое искусство
Кому пляски, а кому профессор Ломоносов. Через стенку с танцевальными занятиями в 19:01 в «Библиотеке» липецкий искусствовед прочитает лекцию «Изобразительное искусство раннего и зрелого барокко» (16+).
Конкурс чтецов
Дом культуры «Рудничный» с сегодняшнего дня начинает отбор участников на конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню чтения «Минутка поэзии» (0+).
Конкурс проводится по возрастным категориям:
- II группа - 8-10 лет,
- III группа - 11-14 лет,
- IV группа - 15-18 лет,
- V группа - от 18 лет и старше.
Куда бы вы потратили выигрыш
Специалисты SuperJob провели опрос среди липчан на тему «Куда бы вы потратили выигрыш в лотерею в размере 100 миллионов рублей?».
Выяснилось, что 58% липчан в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 28% приобрели бы автомобиль.
Но, как говорится, мечтать не вредно. Кстати, в параллельном опросе выяснилось, что лотерейные билеты приобретают 28% наших земляков. У остальных шанс сорвать джек-пот описан в известном анекдоте, когда высшие силы начали упрашивать человека: «Дай мне хоть один шанс, купи, наконец, лотерейный билет».
Дорогие липчане! Время несётся с бешеной скоростью, и вот на дворе уже середина осени. Не ослабевает и поток новостей, которые вы всегда можете найти на GOROD48. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без свежей информации никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
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