Сегодня в Липецке: день рождения Лермонтова и куда девать выигрыш в 100 миллионов рублей

Представляем информационную картину наступившего дня.

Столбик термометра сегодня поднимется чуть вверх и покажет 8-10 градусов. Днём возможны небольшие дожди.









С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Терешковой, 42; Циолковского, 30/4, 34, 34/5, 38, 40.









С 09:00 до 18:00 ремонтные работы не электросетях приведут к отключению электроэнергии на улицах А.Г. Кочеткова, Архангельской, Астраханской, Бардина, Баумана, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Курчатова, Ново-Весовой, Семенова-Тян-Шанского, Силикатной, Третьякова, Усманской, на площади Заводской, Лебедянском шоссе, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводчестве «Горняк».















15 октября 1814 года в Москве родился поэт и писатель Михаил Лермонтов. Сегодня исполняется 210 лет со дня рождения классика.









А ещё в ЛОУНБ в 12:00 пройдёт и интеллектуальная игра «Пока в России Пушкин длится» (12+). Куда же мы без Пушкина даже в лермонтовский день?!









Фрагмент фильма

Почему бытовые? Такое название придумали в «Библиотеке» для изучения танцев, которые с давних времён были в ходу в Липецкой области. Среди них, между прочим не только русские народные, но и вполне классические.









Фото vk.com/mamafolklorist



Вход – за донат от 100 рублей.





Высокое искусство















Конкурс проводится по возрастным категориям:

















Куда бы вы потратили выигрыш







Специалисты SuperJob провели опрос среди липчан на тему «Куда бы вы потратили выигрыш в лотерею в размере 100 миллионов рублей?».







Выяснилось, что 58% липчан в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 28% приобрели бы автомобиль.













