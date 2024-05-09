Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Квадра» опубликовала график подачи тепла в многоэтажки Липецка
Общество
Подозреваемый в убийстве подростка находится в реанимации с ножевым ранением груди
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка задержан
Происшествия
Убитый подросток был активистом школы и волонтёром
Происшествия
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
На остановке возле «Малибу» умер мужчина
Происшествия
Прокуратура предупреждает о новом способе мошенничества — через открытки
Происшествия
Розыск убийцы 15-летнего подростка еще ведется
Общество
В Липецкой области пошёл первый снег
Погода в Липецке
Любовница исчезла из дома вместе с котом и 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Читать все
Липецкая вечЁрка: убийство подростка, включение отопления и первый снег
Общество
Задержанный в больнице липчанин признался в убийстве десятиклассника
Происшествия
Водитель погиб на дороге Грязи-Добринка в столкновении трех автомобилей
Происшествия
В ближайшие часы возможен туман
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: день рождения Лермонтова и куда девать выигрыш в 100 миллионов рублей
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Бугаков обещает биться пока есть малейшие шансы на спасение, Передня говорит о пяти финалах
Спорт
Мужчина попал под «Мазду» и отлетел на «Шкоду»
Происшествия
«Металлург» выиграл в Дзержинске, вратарь отбил пенальти на последних минутах - видеохроника
Спорт
Врезавшегося в дерево пьяного водителя будут судить за нанесённые пассажиру увечья
Происшествия
Читать все
Общество
1016
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: день рождения Лермонтова и куда девать выигрыш в 100 миллионов рублей

Представляем информационную картину наступившего дня.

Чуть теплее

Столбик термометра сегодня поднимется чуть вверх и покажет 8-10 градусов. Днём возможны небольшие дожди.

DSC0505212.jpg

Отключение воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Терешковой, 42; Циолковского, 30/4, 34, 34/5, 38, 40.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

С 10:00 о до конца ремонта перестанут поставлять ценный ресурс в дома на улицах Бачурина, 1, 4, 5, 6, 8, 12а; Баумана, 285 стр.1, 299А стр. 2, 299А, 299А стр.1; Зегеля, 2, 4, 5, 6, 8, 12а; Индустриальной, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42; Прудной, 2; на проспекте Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87а.

Временно расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Баженова, Жактовской, Исполкомовской, К.Булавина, Курчатова, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Сокольский лог, Ударников, Ю.Смирнова, в переуклах Помяловского и Узорном.

Отключение света

С 09:00 до 18:00 ремонтные работы не электросетях приведут к отключению электроэнергии на улицах А.Г. Кочеткова, Архангельской, Астраханской, Бардина, Баумана, Водной, Д.Бедного, К.Булавина, Курчатова, Ново-Весовой, Семенова-Тян-Шанского, Силикатной, Третьякова, Усманской, на площади Заводской, Лебедянском шоссе, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом, Щепкина, в садоводчестве «Горняк».

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

Пробки

Узнавать о городских заторах удобнее в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Они способны и подсказать маршрут, по которому удобнее объехать пробку.


Лермонтов

15 октября 1814 года в Москве родился поэт и писатель Михаил Лермонтов. Сегодня исполняется 210 лет со дня рождения классика.

4c3ec06b-0948-5162-be83-2fc126f0c2ec.png

Этому событию в Липецке будет посвящено несколько мероприятий. В 13:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) состоится имерсивное занятие Лермонтов: погружение» (12+), на котором каждый гость сможет почувствовать себя современником автора. Вход свободный.

В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) распахнёт свои двери литературно-музыкальная гостиная «Многогранность поэтического таланта» (12+), посвященная творчеству Лермонтова.

Пушкин

А ещё в ЛОУНБ в 12:00 пройдёт и интеллектуальная игра «Пока в России Пушкин длится» (12+). Куда же мы без Пушкина даже в лермонтовский день?!

0ccdb07e-d992-549c-b958-afd97fdff111.jpeg

Кино

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на очередной заседание клуба «Истина в кине». Сегодня смотреть и обсуждать будут фильм «Стрелочник». Нидерланды, 1986. Драма. Режиссёр Йос Стеллинг (16+)

Холодной зимой женщина по ошибке сходит с поезда и оказывается в практически безлюдной глуши, где в небольшом домике живёт стрелочник. У него есть всё для неприхотливой жизни: работа, дом, ружьё и еда. Поскольку покинуть это место у женщины не получается, она решает временно тут обосноваться, когда к стрелочнику заявляются посетители — почтальон, машинист и его замёрзший помощник. Рейтин на «Кинопоиске» - 7,8.

В ролях: Джим ван дер Вауде, Стафани Экскофье, Йон Крайкамп


Фрагмент фильма
Бытовые танцы

Почему бытовые? Такое название придумали в «Библиотеке» для изучения танцев, которые с давних времён были в ходу в Липецкой области. Среди них, между прочим не только русские народные, но и вполне классические.

xCPTu6r1V_4.jpg

Фото vk.com/mamafolklorist

Мастер-класс по танцам начнётся сегодня в 19:03. Проведут его танцоры Екатерина и Евгений Багринцевы (16+). Обещают научить во всяком случае не наступать на ноги партнёрам, а наиболее талантливых – отплясывать часами без устали в центре всеобщего внимания.

Вход – за донат от 100 рублей.

Высокое искусство

Кому пляски, а кому профессор Ломоносов. Через стенку с танцевальными занятиями в 19:01 в «Библиотеке» липецкий искусствовед прочитает лекцию «Изобразительное искусство раннего и зрелого барокко» (16+).

y5ogwk1egvwg5korfp078ow5n0vhp0rp.jpg

Занятие входит в длинный цикл «Искусство Польши».

Конкурс чтецов

Дом культуры «Рудничный» с сегодняшнего дня начинает отбор участников на конкурс чтецов, посвященный Всемирному дню чтения «Минутка поэзии» (0+).
Конкурс проводится по возрастным категориям:

- I группа - 5-7 лет,
- II группа - 8-10 лет,
- III группа - 11-14 лет,
- IV группа - 15-18 лет,
- V группа - от 18 лет и старше.

9v1px4j8s9a3qtqcuhfqamky48n9coue.jpg

Финал конкурса состоится 30 октября 17:00 в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13). Заявки на конкурс принимаются по электронной почте konkurs-dk.ru@yandex.ru.

Куда бы вы потратили выигрыш

Специалисты SuperJob провели опрос среди липчан на тему «Куда бы вы потратили выигрыш в лотерею в размере 100 миллионов рублей?».

Выяснилось, что 58% липчан в первую очередь купили бы недвижимость: квартиру или дом с земельным участком. 28% приобрели бы автомобиль.

2.jpg

18% открыли бы свое дело или вложились в действующий бизнес. 17% отправились бы в путешествие. 15% помогли бы родителям. 13% пожертвовали бы часть выигрыша на благотворительность. По 8% вложились бы в ценные бумаги либо открыли вклад. 6% выигранные деньги потратили бы на здоровье, свое и близких. По 4% опрошенных израсходовали бы деньги на оплату образования, ремонт и покупку электронных гаджетов и девайсов.

Но, как говорится, мечтать не вредно. Кстати, в параллельном опросе выяснилось, что лотерейные билеты приобретают 28% наших земляков. У остальных шанс сорвать джек-пот описан в известном анекдоте, когда высшие силы начали упрашивать человека: «Дай мне хоть один шанс, купи, наконец, лотерейный билет».

Дорогие липчане! Время несётся с бешеной скоростью, и вот на дворе уже середина осени. Не ослабевает и поток новостей, которые вы всегда можете найти на GOROD48. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без свежей информации никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
1
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну
16 минут назад
А про выигрыш-если бы бы да кабы......
Ответить
Спросите
20 минут назад
У тех,кто по 122млн на подоконнике держит,куда они их тратят?
Ответить
Всё для граждан
40 минут назад
Подарить городу на дороги весь выигрыш.
Ответить
100 лямов
сегодня, 07:38
Я бы нашёл куда потратить
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru