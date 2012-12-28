Не имеющая прав 43-летняя женщина села пьяной за руль и попыталась откупиться от инспекторов ДПС

Водитель получила два года условно за попытку дать инспектору ДПС взятку в 30 000 рублей.

Тербунский районный суд приговорил 43-летнюю уроженку Архангельской области к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за покушение на дачу взятки инспектору ДПС.По сообщению объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в праздничный день 12 июня не имеющая водительских прав женщина села пьяной за руль автомобиля «ВАЗ-21093», но в районе села Волово была остановлена сотрудниками ДПС.Чтобы избежать административной ответственности, она попыталась дать взятку в 30 тысяч рублей. Однако инспектор от денег отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.