Не имеющая прав 43-летняя женщина села пьяной за руль и попыталась откупиться от инспекторов ДПС
Происшествия
709
сегодня, 15:19
2
Не имеющая прав 43-летняя женщина села пьяной за руль и попыталась откупиться от инспекторов ДПС
Водитель получила два года условно за попытку дать инспектору ДПС взятку в 30 000 рублей.
По сообщению объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в праздничный день 12 июня не имеющая водительских прав женщина села пьяной за руль автомобиля «ВАЗ-21093», но в районе села Волово была остановлена сотрудниками ДПС.
Чтобы избежать административной ответственности, она попыталась дать взятку в 30 тысяч рублей. Однако инспектор от денег отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.
1
1
2
0
1
Комментарии (2)