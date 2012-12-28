Выходные в Липецке: танцевальный клип, фестиваль китайского кино и мастер экзотических инструментов
Выходные в Липецке: танцевальный клип, фестиваль китайского кино и мастер экзотических инструментов
Происшествия
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вчера, 22:41
На трассе «Дон» под колесами автомобиля погиб пешеход
В Становлянском районе около семи часов вечера на платном участке автодороги М4 «Дон» погиб 41-летний мужчина.
— Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в УГИБДД Липецкой области.
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