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Происшествия
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На трассе «Дон» под колесами автомобиля погиб пешеход
Происшествия
Читать все
Происшествия
811
вчера, 22:41

На трассе «Дон» под колесами автомобиля погиб пешеход

В Становлянском районе около семи часов вечера на платном участке автодороги М4 «Дон» погиб 41-летний мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

— Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования, — сообщили в УГИБДД Липецкой области.
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