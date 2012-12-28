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Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
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Происшествия
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вчера, 16:28
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Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Липецкий областной суд ей отказал.
Напомним, 25 апреля 2023 года во время занятий по плаванию тренер оставила детей в бассейне без присмотра: когда она была занята просмотром документов, не обладающий достаточными навыками плавания 12-летний школьник начал тонуть и почти две минуты провел на дне бассейна. Подростка заметили тренировавшиеся вместе с ним дети и подняли его на поверхность, затем ребенку начала оказывать первую помощь медсестра.
Школьника доставили в чаплыгинскую больницу, а на следующий день перевезли в ЛОКДБ. Несколько дней ребенок провел в медицинской коме, затем врачам областной детской больницы удалось стабилизировать его состояние. Но из-за продолжительного нахождения в состоянии асфиксии здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.
В ноябре 2023 года суд признал женщину виновной в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью школьника и она получила год ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на тот же срок. Но ни на следствии, ни в суде женщина вины не признала.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее Чаплыгинский районный суд отказал в удовлетворении требований тренера об отмене приказов о дисциплинарном взыскании и расторжении трудового договора, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Но тренер подала апелляционную жалобу, в которой ссылалась на отсутствие вины в несчастном случае. Она также отмечала, что мальчик не был зачислен в ее группу, а значит, дисциплинарного проступка она не совершала.
Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.
«Установлено, что на педагога внутренними документами была возложена ответственность по охране жизни и здоровья обучающихся во время учебных занятий в бассейне, контролю доступа посторонних. Кроме того, вступившим в силу приговором установлено, что педагог самоустранилась от выполнения своих профессиональных обязанностей тренера-преподавателя. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью воспитанника по неосторожности», — отметили в суде.
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