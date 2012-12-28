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вчера, 16:28
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Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе

Липецкий областной суд ей отказал.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу тренера Чаплыгинского ФОК «Лазурный», которая была уволена после инцидента в бассейне, во время которого едва не погиб ребенок. Женщина пыталась восстановиться на работе.

Напомним, 25 апреля 2023 года во время занятий по плаванию тренер  оставила детей в бассейне без присмотра: когда она была занята просмотром документов, не обладающий достаточными навыками плавания 12-летний школьник начал тонуть и почти две минуты провел на дне бассейна. Подростка заметили тренировавшиеся вместе с ним дети и подняли его на поверхность, затем ребенку начала оказывать первую помощь медсестра.

Школьника доставили в чаплыгинскую больницу, а на следующий день перевезли в ЛОКДБ. Несколько дней ребенок провел в медицинской коме, затем врачам областной детской больницы удалось стабилизировать его состояние. Но из-за продолжительного нахождения в состоянии асфиксии здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

В ноябре 2023 года суд признал женщину виновной в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью школьника и она получила год ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на тот же срок. Но ни на следствии, ни в суде женщина вины не признала.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ранее Чаплыгинский районный суд отказал в удовлетворении требований тренера об отмене приказов о дисциплинарном взыскании и расторжении трудового договора, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Но тренер подала апелляционную жалобу, в которой ссылалась на отсутствие вины в несчастном случае. Она также отмечала, что мальчик не был зачислен в ее группу, а значит, дисциплинарного проступка она не совершала.

Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

«Установлено, что на педагога внутренними документами была возложена ответственность по охране жизни и здоровья обучающихся во время учебных занятий в бассейне, контролю доступа посторонних. Кроме того, вступившим в силу приговором установлено, что педагог самоустранилась от выполнения своих профессиональных обязанностей тренера-преподавателя. Это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью воспитанника по неосторожности», — отметили в суде.
дети
бассейн
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Эхо
вчера, 22:06
Ужасно.... не был зачислен в группу.... ну такой бред нести...
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Гость
вчера, 21:02
Интересно кто же из адвокатов ей помогал юридически?!
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Такса глубоководная.
вчера, 20:34
Точно также и педагоги. На нравится уходи.
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Люди
вчера, 19:45
Вы о чем говорите!? Не устраивает зарплата, не ходите туда работать. Это дети и вся ответственность за них, возлагается только на взрослых. Взрослые не всегда понимают, что делают, а ребенок, есть ребенок. На видео видно, что ответственные люди занимаются не тем делом, чем должны....
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Гостю
вчера, 19:34
Это вода! И чужие дети! Максимум внимания, раз взялась за это. А она не смотрит от слова вообще
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Гость
вчера, 18:08
Родители иногда за одним ребенком уследить не могут. С тут их столько.
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Тренер
вчера, 17:15
Вы спросите какая зарплата была у этого тренера и какая ответственность на ней лежит за такие копейки
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Сергей
вчера, 17:23
В этой сфере( детский спорт) ни когда не было больших денег. Не у тренеров точно. А ответственность от оплаты не должна зависить. Даже сложно представить что так будет..... Приходя в эту проффесию таких мыслей не должна быть.
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Тренер
вчера, 19:16
В этой сфере( детский спорт) ни когда не было больших денег. Не у тренеров точно. А ответственность от оплаты не должна зависить. Даже сложно представить что так будет..... Приходя в эту проффесию таких мыслей не должна быть. Совок закончился. Теперь как заплачено, так и... ну ты понял))
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Тренеру
вчера, 20:04
Совок закончился. Теперь как заплачено, так и... ну ты понял)) Совок закончился. Теперь как подписал трудовой договор, так и выполняй до пункта за те деньги, что сам подписался. Не нравится - не берись, иди в курьеры там зарплата больше.
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Сергей
вчера, 17:03
"Он не был зачислен"....... После этих слов, ей насекомых доверять нельзя. Прямо как с недавним случае, когда ребенок( пусть на уроке) кушать стал, там таже песня,"Не мой класс".......... Бумаги, документация, и тому подобные вещи, недопустимы во время таких занятий, любых, где жизни ребенка может угрожать опасность, и может быть приченен вред. Кстати а разве помошник не должен быть???? Ааа, оптимизация. Цена- человеческая жизнь, здоровье.
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6 полата.
вчера, 16:56
Басейн устроен так что на одной стороне глубина 5 метров там еще стоят вышки чтоб прыгать в воду.А на другой стороне мелко по пояс взрослому и по плечо подроску.как он мог утонуть не понятно значит он пошол сам на глубину . Причем тренер. Он што савсем нечего не понимал шол на глкбину не умея плыть. Странно все это.
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