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сегодня, 17:28
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Движение по улице Катукова частично вернется к норме уже сегодня вечером

Откроется проезд в сторону площади Танкистов, в обратном направлении дорога пока останется перекрытой.

Сегодня вечером откроется движение по улице Катукова в направлении площади Танкистов, сообщает пресс-служба мэрии. Подрядчик «Квадры» раньше запланированного срока завершил перекладку теплосети в районе дома №19 по Катукова.

Однако движение во встречном направлении пока по-прежнему перекрыто.

Напомним, улица Катукова была перекрыта 11 сентября для перекладки 90 метров труб диаметром 800 миллиметров. 
улица Катукова
дорожное движение
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Комментарии (5)

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Иваныч
20 минут назад
Горбатый мост открыли больше месяца назад, а первомайскую односторонней наверное забыли сделать как было.
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988
24 минуты назад
Какие 90 метров? там ширина улицы - обоих полос - 35 метров. На любых онлайн-картах можете проверить Что скромничать - считайте все 680 метров до Октябрьского рынка... А то иначе трудно объяснить, почему ковыряются месяц, когда это спокойно (при устранении тех же аварий, но нормальными компаниями) делается за 3 дня, максимум - неделя!!!!
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Роза
54 минуты назад
Народ а вы не знаете почему автобус 359-ого маршрута вечерами не ездит? главное по расписанию стоит но де-факто не совершает рейсы.
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Ванья
58 минут назад
УРРРААА!!! Отмучались. Хоть на работу теперь ездить нормально можно
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Foton
59 минут назад
А что с общественном транспортом? считаю что бы путаницы не было лучше пока оставить транспорт как есть!
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