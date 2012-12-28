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Общество
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сегодня, 17:28
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Движение по улице Катукова частично вернется к норме уже сегодня вечером
Откроется проезд в сторону площади Танкистов, в обратном направлении дорога пока останется перекрытой.
Однако движение во встречном направлении пока по-прежнему перекрыто.
Напомним, улица Катукова была перекрыта 11 сентября для перекладки 90 метров труб диаметром 800 миллиметров.
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