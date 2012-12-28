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220
42 минуты назад
8

Спасатели не дали щенку утонуть в колодце

А на улице Семашко вскрыли дверь в квартиру, которую захлопнул изнутри ребенок.

6 октября спасатели управления ГО и ЧС Липецка достали щенка, провалившегося в открытый колодец у продуктового магазина в переулке Каштановый.

«Вытащить щенка с помощью кинологической петли не представлялось возможным — слишком маленький, поэтому спасателям пришлось спускаться за бедолагой в колодец на глубину более двух метров», — cообщает управление ГО и ЧС Липецка.

Колодец после закрыли и огородили сигнальной лентой. А щенка на передержку забрали добрые горожане.

А 5 октября в многоэтажном доме по улице Семашко спасатели с помощью специнструментов вскрывали дверь в квартиру, которую захлопнул изнутри ребенок. Помощь медиков малышу не понадобилась.
животные
спасатели
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Комментарии (8)

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Animal planet.
12 минут назад
Спасибо что спасли щенка, а добрые люди приютили.
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Гостья.
13 минут назад
МЧС создан для помощи в непредвиденных и сложных ситуациях. Да. МЧС занииается спасением животных и птиц, не только людей. Если бы в колодец полез ребёнок за утопающим щенком и что-то там себе сломал - это было бы лучше? Ребята, спасатели, спасибо вам огромное. Большое человеческое спасибо. Хорошо, что есть на свете люди, которые не проходят мимо чужой беды.
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Толик Круглый
15 минут назад
То, что спасли, молодцы! А дальше, что?! Опять на улицу!??!!
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65+
22 минуты назад
Для чего создали МЧС что-бы щенят вытаскивать из колодцев , тратят на это огромные деньги налогоплательщиков .
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Ель Сибирская
17 минут назад
Я согласна тратить свои налоги (заработанные деньги) на спасение щенят и котят.
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МАЛИНА ШИП
25 минут назад
Спасибо за неравнодушие! Храни Вас Бог!
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А
26 минут назад
Спасибо спасателям и добрым людям.
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Лиза
28 минут назад
Хоть одна хорошая новость, спасли маленького щеночка, пусть у него всё будет хорошо, спасателям большое спасибо.
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