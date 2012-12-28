На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
«У ребенка имеется добавочная доля селезенки»: врачи рассказали о спасении выпавшего с седьмого этажа подростка
Происшествия
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42 минуты назад
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Спасатели не дали щенку утонуть в колодце
А на улице Семашко вскрыли дверь в квартиру, которую захлопнул изнутри ребенок.
«Вытащить щенка с помощью кинологической петли не представлялось возможным — слишком маленький, поэтому спасателям пришлось спускаться за бедолагой в колодец на глубину более двух метров», — cообщает управление ГО и ЧС Липецка.
Колодец после закрыли и огородили сигнальной лентой. А щенка на передержку забрали добрые горожане.
А 5 октября в многоэтажном доме по улице Семашко спасатели с помощью специнструментов вскрывали дверь в квартиру, которую захлопнул изнутри ребенок. Помощь медиков малышу не понадобилась.
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