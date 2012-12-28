Спасатели не дали щенку утонуть в колодце

А на улице Семашко вскрыли дверь в квартиру, которую захлопнул изнутри ребенок.

6 октября спасатели управления ГО и ЧС Липецка достали щенка, провалившегося в открытый колодец у продуктового магазина в переулке Каштановый.«Вытащить щенка с помощью кинологической петли не представлялось возможным — слишком маленький, поэтому спасателям пришлось спускаться за бедолагой в колодец на глубину более двух метров», — cообщает управление ГО и ЧС Липецка.Колодец после закрыли и огородили сигнальной лентой. А щенка на передержку забрали добрые горожане.А 5 октября в многоэтажном доме по улице Семашко спасатели с помощью специнструментов вскрывали дверь в квартиру, которую захлопнул изнутри ребенок. Помощь медиков малышу не понадобилась.