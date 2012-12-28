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Липчанин прыгал на крыше чужой машины
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134
17 минут назад
1

Липчанин прыгал на крыше чужой машины

Владельцу автомобиля причинён ущерб в 61 841 рубль.

Мировой суд вынес приговор липчанину, разгромившему чужую машину. Его осудили за умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину (по части первой статьи 167 УК РФ).

Эти события развернулись вечером 24 октября прошлого года на улице Жуковского в Липецке недалеко от остановки «Площадь Клименкова». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, во время конфликта липчанин залез на крышу автомобиля «ВАЗ-21102» и стал на ней прыгать.

Владелец машины скинул его с крыши, но мужчина нанес по машине несколько ударов. Ногой он ударил по правому зеркалу заднего вида, а кулаком — по правой пассажирской двери. А потом обошел автомобиль и ударил ногой по крышке багажника.

Владельцу автомобиля был причинён ущерб в 61 841 рубль. Дебошир получил за это 360 часов обязательных работ.
повреждение имущества
конфликт
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Комментарии (1)

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Сначала новые
кандыбас
7 минут назад
за порчу чужого имущества слишком мягкое наказание.
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