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Происшествия
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17 минут назад
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Липчанин прыгал на крыше чужой машины
Владельцу автомобиля причинён ущерб в 61 841 рубль.
Эти события развернулись вечером 24 октября прошлого года на улице Жуковского в Липецке недалеко от остановки «Площадь Клименкова». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, во время конфликта липчанин залез на крышу автомобиля «ВАЗ-21102» и стал на ней прыгать.
Владелец машины скинул его с крыши, но мужчина нанес по машине несколько ударов. Ногой он ударил по правому зеркалу заднего вида, а кулаком — по правой пассажирской двери. А потом обошел автомобиль и ударил ногой по крышке багажника.
Владельцу автомобиля был причинён ущерб в 61 841 рубль. Дебошир получил за это 360 часов обязательных работ.
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