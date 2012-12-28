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сегодня, 10:22

43-летний водитель пострадал в столкновении трех автомобилей на улице Механизаторов

За пятницу и выходные дни на дорогах области один человек погиб, и десять — получили травмы.

Госавтоинспекция уточнила данные по двум авариям: на улице Механизаторов в Липецке и на трассе Липецк-Усмань.

«5 октября в Липецке около половины восьмого вечера на улице Механизаторов произошло столкновение автомобилей «Шкода» с 43-летним водителем, «Тойота» с 50-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2115» под управлением 20-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «Шкоды» — его госпитализировали», — сообщили в ГАИ.

А в аварии на 49-м километре трассы Липецк-Усмань, по уточненным данным, смертельные травмы получила женщина:

«6 октября в Усманском районе около шести часов утра на автодороге Липецк – Усмань 47-летний водитель «Рено» совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице».

В числе остальных пострадавших на дорогах за последние три дня трое мужчин, женщина и ребенок.

4 октября в Усмани на перекрёстке улиц Энгельса и Революционной столкнулись автомобили «Мазда» с 30-летним водителем и «Лада Гранта» под управлением 44-летнего мужчины. В столкновении пострадали водитель и 51-летняя пассажирка «Гранты» — оба госпитализированы.

В тот же день в Лебедяни на улице Шахрая 39-летний водитель «Ниссана» сбил 10-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

В Елецком районе на трассе «Дон» 44-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся.

Вечером 6 октября в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов 29-летний водитель «Форда» не справился с управлением и съехал с дороги. Водителя госпитализировали.
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