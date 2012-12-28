В Липецкую область на один день вернется сухая и теплая погода

7 октября Липецкая область будет находиться в теплом секторе южного циклона – прогнозируется преимущественно без осадков. 8 октября при прохождении холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой. 9 октября регион окажется в тылу циклона, значительных осадков не ожидается, температура заметно понизится.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 7 и 8 октября - 14-17 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше климатической нормы, 9 октября – 8 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.На юге области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +7 до +12 градусов, днем – от +20 до +25 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 7 градусов мороза.