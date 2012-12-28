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176
47 минут назад
1

В Липецкой области дожди и до +21

6 октября Липецкая область попадет под влияние атмосферных фронтов южного циклона – пройдут дожди различной интенсивности. 7 октября регион окажется в теплом секторе этого циклона – прогнозируется преимущественно без осадков. 8 октября вновь ожидаются дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 13-18 градусов тепла, что на 5-10 градусов выше климатической нормы.

На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер восточный, 7-12 м/сек.

Температура ночью от +8 до +13 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью – от +9 до +11 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.
День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.
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Комментарии (1)

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Михаил
18 минут назад
Ещё бы такая же сентябрьская классная погода до конца октября продержалась бы.
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