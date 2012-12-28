Регионы получат на 10% меньше денег из бюджета в 2025 году

Объем межбюджетных трансфертов (МБТ) в 2025 году уменьшится на 10% до 3,26 трлн рублей. Это следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики на ближайшую трехлетку, сообщают «Известия» .

Межбюджетные трансферты — это средства, которые передаются из одного бюджета в другой. Например, из федерального — в региональные. По формам МБТ выделяют дотации (без конкретной цели), субсидии (на условиях долевого софинансирования расходов) и субвенции (средства, которые затем регион перенаправляет в муниципалитет).На состояние региональных бюджетов влияет рост поступлений от НДФЛ, который продолжается на фоне увеличения зарплат россиян в условиях дефицита кадров, отметил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской Академии Дмитрий Землянский.При этом, снижение трансфертов не говорит о том, что регионы беднеют. Их освободили от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам для стимулирования социально-экономического развития. В сумме им простят 1,1 трлн рублей за 2025-2029 годы.Из-за того, что власти сокращают безвозмездную помощь субъектам, повышается их финансовая независимость и дисциплина, отметила Мери Валишвили из РЭУ им. Г.В. Плеханова.«В целом, дотации некоторым регионам необходимы, а в данном случае они просто принимают другую форму — списание долгов», — подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.