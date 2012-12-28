Елецкую табачную фабрику и дом Чаплыгина могут отреставрировать до 2030 года

Минкульт и ДОМ.РФ готовят новую федеральную программу по реставрации объектов культурного наследия. Липецкая области предложил список из 47 светских зданий.

Минкульт и ДОМ.РФ готовят новую федеральную программу реставрации и последующего вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Программу министерство обещает разработать к 2025 году, а отреставрировать 1000 объектов — до 2030 года.Для участия в этой программе правительство Липецкой области направило в министерство культуры список из 47 объектов культурного наследия региона. Среди них: Елецкая табачная фабрика, дом Чаплыгина, усадьба Хвостовых в Ельце, особняк на улице Первомайской, 32 в Липецке.«Объекты, отобранные для программы, будут предложены с максимальной детализацией потенциальным инвесторам в электронном каталоге на специальной платформе, разработкой которой занимается ДОМ.РФ. Ждём презентации электронной платформы и каталога, отобранных для программы объектов культурного наследия», — сообщил сегодня Telegram-канал управления по охране культурного наследия Липецкой области.В управлении по охране культурного наследия Липецкой области выразили надежду, что из 47 предложенных областью объектов, Минкульт выберет 5-10.