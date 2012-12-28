Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Общество
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вчера, 20:40
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
3 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды приостановят жителям четырех улиц, предупредили в компании.
Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Космонавтов, 90, также воду подвезут по заявкам потребителей.
3 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета ожидают потребителей на улицах Монтажников, Юношеской, Детской, Ударников, в переулке Рудном – отключения электроэнергии продлятся не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанный промежуток.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Репина, Краснозаводскую, Л. Шевцовой, С. Тюленина, Ф. Полетаева, Балмочных Винницкую, Задорожную, Рыбалко, Муравьева, Одоевского, Подсобное хозяйство, Садовую, Харьковскую, Шахтерскую, переулки Брянский, Витебский, Данковский, Львовский, Хвойный, Черниговский, поселок Заречье, район 10 шахты, садоводчества «Восход», «Металлург-2».
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