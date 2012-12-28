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вчера, 20:30
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Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник

Одного из лучших снайперов в нашей истории сгубил рак.

На 56-м году жизни скончался воспитанник липецкого хоккея – игрок, судья, тренер Михаил Щетинин. 

По информации GOROD48, в последние годы спортсмен боролся с раком, продолжал работать, хотел жить. Но недуг оказался сильнее.

За 10 сезонов в липецких командах мастеров («Трактор», «Русский вариант», ХК «Липецк) Щетинин наколотил 110 шайб, и по этому показателю входит в десятку лучших бомбардиров в истории. Михаил Щетинин родился 3 марта 1969 года. Считался одной из восходящих «звезд» не только липецкого, но и отечественного хоккея. В 1987 году привлекался в сборную СССР, в составе которой завоевал «бронзовые» медали первенства Европы среди юниоров в Финляндии. «Золотые» надежды перечеркнуло единственное поражение в последнем туре от сборной Чехословакии 3:5. Щетинин на том турнире забросил две шайбы: в ворота сборных Польши (11:1) и Норвегии (9:3).

Выступал за столичные «Крылья Советов», «Спартак», а ещё – за саратовский «Кристалл», тамбовский «Авангард». В сезоне1997/98 помог ХК «Липецк» решить почти невозможную задачу – завоевать путёвку в Суперлигу (аналог нынешней КХЛ). Завершил карьеру в 2003 году в ХК «Воронеж». 

В 2007-08 гг. работал начальником команды в липецком «Соколе», в 2009-11 гг. – главным тренером в «Тамбове». С 2016 года стал работать в задонской школе «Айсберг», в последнее время жил в Задонске. Фактически заложил основы хоккея в районе, воспитывал перспективных ребят. 

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А здесь Щетинин (в центре) – судья. Он обслуживал областные матчи, юниорских и молодёжных лиг. На фото Андрей Сычиков (слева) и Владимир Миронов. 

Прощание с Михаилом Щетининым состоится в храме Рождества Христова (возле остановки «Улица Арктическая) в понедельник, 30 сентября, в 11:00.

На этой неделе липецкий спорт потрясла ещё одна утрата: на стадионе Академии "Спартака" в Москве скончался один из лучших футболистов в истории "Металлурга", известный тренер Виктор Ноздрин.


Хоккей
Михаил Щетинин
утрата
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Серб
36 минут назад
Царствие небесное и вечный покой тебе Михаил!
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Болела
вчера, 21:56
Земля пухом Михаилу.
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Мар Ив.
вчера, 21:28
Светлая память...
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Кирилл
вчера, 21:22
у меня друг умер от рака желудка в 37 лет 21-век и по прежнему поставить точку на этом заболевании не можем.
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