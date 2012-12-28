Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник

Одного из лучших снайперов в нашей истории сгубил рак.

На 56-м году жизни скончался воспитанник липецкого хоккея – игрок, судья, тренер Михаил Щетинин.





По информации GOROD48, в последние годы спортсмен боролся с раком, продолжал работать, хотел жить. Но недуг оказался сильнее.





За 10 сезонов в липецких командах мастеров («Трактор», «Русский вариант», ХК «Липецк) Щетинин наколотил 110 шайб, и по этому показателю входит в десятку лучших бомбардиров в истории. Михаил Щетинин родился 3 марта 1969 года. Считался одной из восходящих «звезд» не только липецкого, но и отечественного хоккея. В 1987 году привлекался в сборную СССР, в составе которой завоевал «бронзовые» медали первенства Европы среди юниоров в Финляндии. «Золотые» надежды перечеркнуло единственное поражение в последнем туре от сборной Чехословакии 3:5. Щетинин на том турнире забросил две шайбы: в ворота сборных Польши (11:1) и Норвегии (9:3).





Выступал за столичные «Крылья Советов», «Спартак», а ещё – за саратовский «Кристалл», тамбовский «Авангард». В сезоне1997/98 помог ХК «Липецк» решить почти невозможную задачу – завоевать путёвку в Суперлигу (аналог нынешней КХЛ). Завершил карьеру в 2003 году в ХК «Воронеж».





В 2007-08 гг. работал начальником команды в липецком «Соколе», в 2009-11 гг. – главным тренером в «Тамбове». С 2016 года стал работать в задонской школе «Айсберг», в последнее время жил в Задонске. Фактически заложил основы хоккея в районе, воспитывал перспективных ребят.













А здесь Щетинин (в центре) – судья. Он обслуживал областные матчи, юниорских и молодёжных лиг. На фото Андрей Сычиков (слева) и Владимир Миронов.





Прощание с Михаилом Щетининым состоится в храме Рождества Христова (возле остановки «Улица Арктическая) в понедельник, 30 сентября, в 11:00.







