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сегодня, 15:05
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Легендарный липецкий футболист скончался прямо на стадионе

На 73-м году жизни не стало Виктора Ноздрина…

В Москве на 73-м году жизни скончался один из лучших воспитанников липецкого футбола и известный тренер Виктор Ноздрин.

Как выяснил GOROD48, трагедия случилась на стадионе Академии «Спартак». Ноздрин готовился вывести на поле в матче любительского первенства Москвы команду «Брикфорд», которую тренировал. Тренер был весел, шутил, но внезапно ему стало плохо. Спасти его не смогли, прибывшие медики констатировали смерть.

Ноздрин не жаловался на здоровье, несколько лет назад он бросил курить, вёл спортивный образ жизни. Вероятно, причиной гибели стал сердечный приступ или оторвавшийся тромб.

Виктор Александрович родился 6 ноября 1951 года в Губахе Пермского края, в раннем возрасте переехал в Липецк. Воспитанник липецких «Трудовых резервов». Играл в сильнейшем составе «Металлурга», который в 1972 году вышел в первую лигу, а затем добился наивысшего результата в истории – занял 5-е место в первой лиге СССР в 1973 году.

В 1974 году был кандидатом в олимпийскую сборную СССР, в 1976-77гг. выступал за столичный «Локомотив», в 1977 году помогал московскому «Спартаку» вернуться в высшую лигу. Великий Константин Бесков тогда собирал новую команду – Ринат Дасаев, Олег Романцев, Юрий Гаврилов… Ноздрин тогда сыграл за «красно-белых» 26 матчей, забил 1 гол, был одним из вожаков на поле. Своей главной ошибкой в жизни считает уход из «Спартака», который черед два года выиграл чемпионат СССР. В дальнейшем выступал не в столь известных командах: нальчикском «Спартаке», махачкалинском «Динамо», «Спартаке» из Костромы, калужской «Заре».

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Причастен и к главному успеху «Металлурга» в российский период: в 1996-97 гг. помогал Валерию Третьякову тренировать Меньщикова, Стогова, Ловре и Ко.

На фото легендарный руководящий и тренерский штаб «Металлурга» 1990-х (слева направо): Олег Лизнёв, Пётр Двуреченский, Юрий Шишлов (погиб в 2010 году), Валерий Третьяков, Виктор Ноздрин (умер в 2024-м).
Трудился тренером в тверской «Волге», подмосковном «Знамени Труда», «Сахалине».

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В последний житель Москвы Ноздрин приезжал в Липецк в мае 2023 года на чествовании в честь 50-летия лучшего результата истории – 5-го места в первой лиге-1973. На фото он 4-й справа.

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Здесь Ноздрин 2-й справа в нижнем ряду

Прощание с Виктором Ноздриным и похороны пройдут в столице.
Футбол
утрата
Виктор Ноздрин
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Комментарии (1)

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Пенсионерка
сегодня, 18:02
Царствие небесное. Вечная память. Человек, посвятивший свою жизнь спорту, умер во время проведения матча, на рабочем месте.
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