Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки

Приложение словно сбесилось, списывая по 250 рублей ежесекундно с карты, погружая счет далеко в минус

Житель Липецка сообщил GOROD48 о массовом списании с его дебетовой карты денег за поездки в такси, которые он не совершал.– Ни за что списались 59 250 рублей «Яндекс-такси» с карты банка «Тинькофф». 237 раз по 250 рублей. Сами они не знают, как это получилось и извиняются, говорят, что в течении 3 дней вернут деньги. В Гугле вижу - очень много пострадавших по данному делу. Я хочу предупредить всех, чтоб люди были внимательны к этому, потому что, каждый день у всех по чуть снимаются деньги и не все это видят, – рассказал житель Липецка Сами Султани и прислал скрины списаний и переписки с сервисом.Также Сами сообщил, что связался с банком «Тинькофф», задав вопрос - как при нулевом балансе могло произойти такое списание «Яндексом». Банк кивает на агрегатор – мол это их вина. И там и там разводят руками. Но в итоге банк пообещал деньги вернуть если их не вернет агрегатор. Если этого не случится, липчанин обещает обратиться в правоохранительные органы и в суд.Действительно, сообщений списаний денег с карт россиян популярным агрегатором такси немало, но они относятся к 2019-2020 годам. Более свежие сообщения - сегодня, из Новосибирска. Там с карты девушки списались 6 тысяч рублей.На странице агрегатора много сообщений о списании денег с карт за не оказанные услуги. Агрегатор отбивается стандартными ответами с просьбой перейти в личные сообщения для разбирательств с ситуацией.