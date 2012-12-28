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1806
сегодня, 12:43
15

Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки

Приложение словно сбесилось, списывая по 250 рублей ежесекундно с карты, погружая счет далеко в минус

Житель Липецка сообщил GOROD48 о массовом списании с его дебетовой карты денег за поездки в такси, которые он не совершал.

–  Ни за что списались 59 250 рублей «Яндекс-такси» с карты банка «Тинькофф». 237 раз по 250 рублей. Сами они не знают, как это получилось и извиняются, говорят, что в течении 3 дней вернут деньги. В Гугле вижу - очень много пострадавших по данному делу. Я хочу предупредить всех, чтоб люди были внимательны к этому, потому что, каждый день у всех по чуть снимаются деньги и не все это видят, – рассказал житель Липецка Сами Султани и прислал скрины списаний и переписки с сервисом.

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Также Сами сообщил, что связался с банком «Тинькофф», задав вопрос - как при нулевом балансе могло произойти такое списание «Яндексом». Банк кивает на агрегатор – мол это их вина. И там и там разводят руками. Но в итоге банк пообещал деньги вернуть если их не вернет агрегатор. Если этого не случится, липчанин обещает обратиться в правоохранительные органы и в суд.

Действительно, сообщений списаний денег с карт россиян популярным агрегатором такси немало, но они относятся к 2019-2020 годам. Более свежие сообщения - сегодня, из Новосибирска. Там с карты девушки списались 6 тысяч рублей.

На странице агрегатора много сообщений о списании денег с карт за не оказанные услуги. Агрегатор отбивается стандартными ответами с просьбой перейти в личные сообщения для разбирательств с ситуацией.
сбой
такси
банковские карты
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
макс
23 минуты назад
А что мешает сделать бесплатную виртуальную карту для такси и прочих покупок в интернете? Посмотрел стоимость поездки, перевел нужную сумму со своей карты (операции между своими счетами) и остаток после поездки нулевой и так постоянно. Да, муторно, но и карту основную не светишь и если не надо что-то покупать там всегда баланс 0. Сейчас многие сервисы увы не требуют код подтверждения операции, а следовательно любой сбой может увести истинную карту в большой минус
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макс
33 минуты назад
А что мешает сделать бесплатную виртуальную карту для такси и прочих покупок в интернете? Посмотрел стоимость поездки, перевел нужную сумму со своей карты (операции между своими счетами) и остаток после поездки нулевой и так постоянно. Да, муторно, но и карту основную не светишь и если не надо что-то покупать там всегда баланс 0. Сейчас многие сервисы увы не требуют код подтверждения операции, а следовательно любой сбой может увести истинную карту в большой минус
Ответить
Виктор
14 минут назад
У меня тоже ситуация как у пострадавшего и карта как ты описал. Как итог - 30 тыс рублей баланс. Мы не виноваты. Не доглядел, недодумал и тп тут не актуально. Это вина компании.
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Татьяна
43 минуты назад
Побольше приложений скачивайте! Вообще без трусов останетесь.
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Михей
сегодня, 14:31
Да этот Яндекс такси вообще не нормальный, чё хотят то и творят, напридумывали каких то законов, нововведения, которые не нужны, а само приложение не работает так как нужно
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Гость
сегодня, 14:02
При капитализме такое часто случается
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Закон и порядок
сегодня, 13:59
Так это плата за пользование Гуглом, в Яндекс - бесплатно )))
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Всё для граждан
сегодня, 13:56
Такая она цифровизация, бумажный носитель надёжней.
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Догадка
сегодня, 13:52
Небось карту понапривязывал ко всяким сервисам и приложения и, вот и списывают все кому не лень.
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Ну
сегодня, 13:32
В плену у цифровых воров.
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Гость
сегодня, 13:25
Яндекс такси обманывает ежедневно не только пассажиров, но и водителей
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