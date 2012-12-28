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24 минуты назад

За гибель 33-летнего мужчины ответит катавший его на лодке приятель

Новую версию трагедии на пруду в деревне Николаевка озвучил Следком. В гибели 33-летнего мужчины обвиняется его знакомый

Областное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении участника трагических событий на пруду деревни Николаевка Добровского района. Он обвиняется  в нарушении правил безопасности при управлении маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ).

Напомним, ночью 22 августа в пруду утонул 33-летний мужчина. Первоначально сообщалось, что на берегу пруда отдыхали две семейные пары. Ночью одна из них отправилась плавать, мужчина утонул, а его жена вышла на берег

Однако СК установил, что все было не так.

«По данным следствия, ночью 22 августа нетрезвый подозреваемый при управлении моторной лодкой, в которой находилась супружеская пара, допустил её опрокидывание. При попытке добраться до берега вплавь, 33-летний пассажир лодки, находившийся без спасательного жилета, утонул», — сообщила сегодня пресс-служба управления СК.

Санкция ч. 2.1 ст. 263 УК РФ предусматривает вплоть до семи лет лишения свободы.

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