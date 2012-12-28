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797
сегодня, 09:29
9

Кражу велосипеда от магазина записала камера наблюдения

По подозрению в краже велосипеда у подростка задержали 32-летнего липчанина.

Полицейские по подозрению в краже велосипеда от магазина на улице Папина задержали 32-летнего жителя Липецка. В поисках вора им помогла запись уличной камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина просто садится на велосипед и уезжает. 

Велосипед оставил у магазина подросток, а в полицию обратилась его мать. Технику она оценила в в 20 000 рублей.

«Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Полицейские советуют выбирать для парковки велосипеда охраняемые и безопасные места, не оставлять велосипеды в подъездах и без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок. Велосипед желательно пристёгивать, даже если вы отлучаетесь на короткое время. При этом выбирайте прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать.
кража
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
нквд
сегодня, 11:27
Пусть сидит неадекват
Ответить
дилетант
21 минуту назад
налогоплательщикам содержание 1 з\к в местах лишения свободы стоит более 400 тысяч рублей в год.
Ответить
48 копеек
сегодня, 11:15
а где эти безопасные места? весь город будто одно жульё
Ответить
Да
сегодня, 10:06
Унылые новости у вас, господа.
Ответить
Эх
сегодня, 09:59
Новость года - велосипед украли. А где, хорошие, позитивные статьи? Их с гулькин нос здесь. Почитаешь местную прессу и жить страшно становится.
Ответить
эхо
сегодня, 10:26
позитивные статьи про уборку свеклы или подсолнухов, лучше?
Ответить
Нет
45 минут назад
позитивные статьи про уборку свеклы или подсолнухов, лучше? Лучше про интересных людей и радостные события.
Ответить
Эх
36 минут назад
Лучше про интересных людей и радостные события. Также интересна история города, выставки, спектакли, которым иногда выделяют одну-две сухие строчки. А ведь можно материал раскрыть, сделать обзор, опубликовать фото, отзывы зрителей и посетителей. Много чего интересного можно в городе найти. Если захотеть.
Ответить
Да уж
сегодня, 09:32
Взрослый дядя у ребёнка игрушку украл.
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