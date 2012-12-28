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Происшествия
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сегодня, 09:29
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Кражу велосипеда от магазина записала камера наблюдения
По подозрению в краже велосипеда у подростка задержали 32-летнего липчанина.
Велосипед оставил у магазина подросток, а в полицию обратилась его мать. Технику она оценила в в 20 000 рублей.
«Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Полицейские советуют выбирать для парковки велосипеда охраняемые и безопасные места, не оставлять велосипеды в подъездах и без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок. Велосипед желательно пристёгивать, даже если вы отлучаетесь на короткое время. При этом выбирайте прочные велосипедные замки, которые сложнее срезать.
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