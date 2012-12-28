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Общество
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сегодня, 12:48
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«Мастер Провиант» не отвечает на предложение вернуть родительские деньги за питание
Департамент образования направил уже два письма оператору с предложением вернуть родительские деньги, в ответ — молчание.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, департамент образования направил генеральному директору ООО «Мастер Провиант» уже два письма с предложением вернуть на расчетные счета родителей переплату за услугу питания. Но оба письма остались без ответа.
ООО «Мастер Провиант» ушло из липецких школ, задолжав восемь миллионов рублей за коммунальные услуги и 1,8 миллиона рублей — по родительской плате за питание.
Теперь департамент образования обратился в областную прокуратуру и ждет обратной связи.
При этом проблема с задержкой зачислений средств новому оператору «Ника плюс» решена: все родительские деньги зачислены на счета.
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