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1425
сегодня, 12:48
19

«Мастер Провиант» не отвечает на предложение вернуть родительские деньги за питание

Департамент образования направил уже два письма оператору с предложением вернуть родительские деньги, в ответ — молчание.

С началом учебного года в липецких школах сменился оператор питания. А вместе с предыдущим оператором ООО «Мастер Провиант» с лицевых счетов учащихся исчез неиспользованный на конец минувшего года остаток средств. Деньги были на балансе практически всё лето, а потом неожиданно пропали: электронный дневник показал 0 рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, департамент образования направил генеральному директору ООО «Мастер Провиант» уже два письма с предложением вернуть на расчетные счета родителей переплату за услугу питания. Но оба письма остались без ответа.

ООО «Мастер Провиант» ушло из липецких школ, задолжав восемь миллионов рублей за коммунальные услуги и 1,8 миллиона рублей — по родительской плате за питание. 

Теперь департамент образования обратился в областную прокуратуру и ждет обратной связи.

При этом проблема с задержкой зачислений средств новому оператору «Ника плюс» решена: все родительские деньги зачислены на счета.
школьное питание
школа
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Ветров
сегодня, 18:38
Играют в капитализм. Игра эта с отрицательной суммой. Ничего лучше Советской власти человечества ещё не придумало.
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Липчанка
сегодня, 18:24
Зачем постоянно искать новых поставщиков питания, которое холодное, слипшееся и невкусное. ВЕРНИТЕ В ШКОЛЫ ПОВАРОВ! Хватит играть со здоровьем детей!
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омсквич
сегодня, 18:09
Эта не та фирма которая на тендере зимой снизила цену на треть ? Вот на 2/3 и покормила
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Игорь Михайлович
сегодня, 17:07
Проще всего опубликовать фамилии учредителей , и кто снимает с их расчетного счета деньги, чья подпись там стоит. И тогда все станет на свое место.Вообще воровать грешно, а у детей тем более.
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Татьяна
сегодня, 16:06
Мне кажеться эти деньги уже не вернут. Одни мошенники кругом дожили...
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Родитель
сегодня, 15:29
Вот пусть департамент образования и выплачивает оставшиеся у них деньги родителям. Они же заключили контракт с ними.
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Гость
сегодня, 16:58
Вместе с мэрии и с прежнем составом желательно. Которые сейчас перебрались на другие должности.
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Викторм
сегодня, 14:29
Пишите письма, как говорится...
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коля
сегодня, 14:09
Так и с трамваем пошлют .одну рельсу положат .а вторую скажут в след году.положим.
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коля
сегодня, 14:08
Гарант выполнения контракта .Обеспечительная составляющая не знаю скока у меня с нулями плохо. лежит депозит от организации в адме. .не кормят депозит сгорает.
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Александр Н.
сегодня, 13:58
Сколько же у нас лохотронных фирм развелось.
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