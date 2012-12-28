В районах Дикого и Северного Рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 23 сентября в районах Дикого и Северного Рудника станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а по улице Кузьминской, № 27 по улице Северный Рудник, № 9 по проезду Кувшинова. Также подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Кузьминской, Северный Рудник, переулка Кочубея.Воду для питья подвезут по адресам: улица Котовского, 19, улица Кузьминская, 6б. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. Перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения в указанные промежутки) возможны:- с 09:00 до 18:00 – в домах №№ 16а-65 по улице Лавочкина, №№ 99-144 по улице Минина, №№ 25-154 по улице Пожарского, №№ 66-98 по улице Одесской, также на улице Станционной, в садоводчествах «Липецкстрой», «Металлург-1», «Ферросплавщик»;- с 09:00 до 19:00 – в домах № 1 по улице Белана, №№ 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, №№ 13, 13а, 21 по улице Кривенкова;- с 14:00 до 19:00 – в домах №№ 20, 24 по улице Катукова, № 7 по бульвару Есенина, №№ д.103, 111, 115, 117, 119, 121 по улице Московской, №№ 6, 8, 10 по проезду Кувшинова, №№ 15, 16а, 17 по улице Бачурина, №№ 5, 6, 9а по улице Жуковского, №№ 14, 16, 17, 18а по улице Коммунистической, № 8 по улице Краснозаводской, №№ 3, 5, 7 по улице Бунина, №№ 1, 1/1 в Учебном переулке, № 1 по улице Москаленко, № 16 по улице Хорошавина, №№ 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 11, 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, также на улицах Огнева, Катукова.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6,14, 15, 16, 16а по улице 2-й Крымской, №№ 15-35 по улице Кирова, №№ 10-48 по улице Пригородной, № 43 по улице Ферросплавной, улицу Верхнюю.