Общество
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29 минут назад
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В районах Дикого и Северного Рудника отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 23 сентября в районах Дикого и Северного Рудника станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду для питья подвезут по адресам: улица Котовского, 19, улица Кузьминская, 6б. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
23 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. Перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения в указанные промежутки) возможны:
- с 09:00 до 18:00 – в домах №№ 16а-65 по улице Лавочкина, №№ 99-144 по улице Минина, №№ 25-154 по улице Пожарского, №№ 66-98 по улице Одесской, также на улице Станционной, в садоводчествах «Липецкстрой», «Металлург-1», «Ферросплавщик»;
- с 09:00 до 19:00 – в домах № 1 по улице Белана, №№ 23, 27, 29, 29а по улице Хорошавина, №№ 13, 13а, 21 по улице Кривенкова;
- с 14:00 до 19:00 – в домах №№ 20, 24 по улице Катукова, № 7 по бульвару Есенина, №№ д.103, 111, 115, 117, 119, 121 по улице Московской, №№ 6, 8, 10 по проезду Кувшинова, №№ 15, 16а, 17 по улице Бачурина, №№ 5, 6, 9а по улице Жуковского, №№ 14, 16, 17, 18а по улице Коммунистической, № 8 по улице Краснозаводской, №№ 3, 5, 7 по улице Бунина, №№ 1, 1/1 в Учебном переулке, № 1 по улице Москаленко, № 16 по улице Хорошавина, №№ 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 11, 11а, 15, 17 по улице Кривенкова, также на улицах Огнева, Катукова.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат дома №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 6,14, 15, 16, 16а по улице 2-й Крымской, №№ 15-35 по улице Кирова, №№ 10-48 по улице Пригородной, № 43 по улице Ферросплавной, улицу Верхнюю.
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