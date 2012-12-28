Поджигатель беспрепятственно зашел на парковку, поджег машины, и спокойно вышел

В вашем браузере отключен JavaScript

Пожар в паркинге полыхал около часа. В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области объяснили, что проблемы возникли как из-за сложной планировки двухуровневой парковки, так и неправильно указанного места расположения горящих автомобилей — назывались разные локации. В плотном задымлении звено разведки установило точное расположение пожара и сразу приступило к тушению.