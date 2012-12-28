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6612
вчера, 14:27
42

Поджигатель беспрепятственно зашел на парковку, поджег машины, и спокойно вышел

Паркинг никак и никем не охраняется.

Уличная камера наблюдения сняла человека, который рано утром 20 сентября поджег автомобиль «Лексус» в подземном паркинге дома №6 на улице Нижней Логовой. Помимо «Лексуса», напомним, сгорели «Пежо» и «Митсубиси, еще две машины огонь повредил. На видео поджигатель свободно заходит в настежь открытый паркинг,  а потом убегает.

Ранее было опубликовано видео самого поджога. Полиция возбудила уголовное дело по ч. ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).



Пожар в паркинге полыхал около часа. В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области объяснили, что проблемы возникли как из-за сложной планировки двухуровневой парковки, так и неправильно указанного места расположения горящих автомобилей — назывались разные локации. В плотном задымлении звено разведки установило точное расположение пожара и сразу приступило к тушению.

поджог
пожар
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Комментарии (42)

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Гость
сегодня, 03:18
Рано утром... - В три часа ночи
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Село
сегодня, 07:23
Это уже утро,пора доить коров.
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антон
вчера, 21:29
ЗА ОХРАНЯЕМЫЙ ПАРКИНГ, НАДО ПЛАТИТЬ, а у нас бедные люди ,которые ездят на лексусах и мерседесах.
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В точку
вчера, 23:20
100%)
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Котик
вчера, 21:19
И мечьтаю к женской груди прижаца
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Котик
вчера, 21:19
Я в это время обычьно в пледике посапываю
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Мимо проходила
вчера, 21:10
Очень странно. У меня в Москве в соседнем доме парковка на минус первом этаже, везде видео наблюдение, на въезде охрана, никто посторонний не заедет и не зайдёт. И ворота на эту парковку как раз охрана открывает и закрывает, мышь не проскочит. А тут заходи кто хочешь и делай что хочешь. Хорошо, дом не сгорел.
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Валерий
сегодня, 06:08
Я работал на подземной стоянке на Неделина охранником, кругом камеры стояли с мониторами, охранники всех знали в лицо, чужих не пускали, но пришло время и охранников распустили, типа дорого обходятся, а платили то все го по десятке.
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Виктор
сегодня, 11:55
Я работал на подземной стоянке на Неделина охранником, кругом камеры стояли с мониторами, охранники всех знали в лицо, чужих не пускали, но пришло время и охранников распустили, типа дорого обходятся, а платили то все го по десятке. Скупой платит дважды
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Да
сегодня, 11:24
Я работал на подземной стоянке на Неделина охранником, кругом камеры стояли с мониторами, охранники всех знали в лицо, чужих не пускали, но пришло время и охранников распустили, типа дорого обходятся, а платили то все го по десятке. Десять тысяч рублей в месяц оплата за паркинг в Липецке? Да ладно...
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Вы удивитесь
вчера, 21:45
Когда узнаете ежемесячную оплату за парковку.
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Мимо проходила
вчера, 21:58
Когда узнаете ежемесячную оплату за парковку. Ничего, терпимо, я за консьержку каждый месяц плачу много лет.
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Огонёк
вчера, 20:50
Прикупил не известен не кому!
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Местный менталитет
вчера, 20:44
Дорогого стоит
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не-а чё
вчера, 20:40
Даже в Париже жгут.
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Не помню
вчера, 20:56
Сказали как то по тв:: вы что хотите как в Париже
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Ответ
сегодня, 08:32
Сказали как то по тв:: вы что хотите как в Париже Хозяин Лексуса хотел. А оно вон как обернулось..
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Что и говорить
вчера, 20:40
Научил так научил
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Коренной центровик
вчера, 20:36
Словом "элитный" строители оправдывают тут цены на жильё, а хозяева оправдывают, что не зря потратили такие деньги. Не место красит человека, а человек - место.
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Всезнающий
сегодня, 07:54
В точку
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