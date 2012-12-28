Происшествия
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вчера, 14:27
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Поджигатель беспрепятственно зашел на парковку, поджег машины, и спокойно вышел
Паркинг никак и никем не охраняется.
Ранее было опубликовано видео самого поджога. Полиция возбудила уголовное дело по ч. ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Пожар в паркинге полыхал около часа. В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области объяснили, что проблемы возникли как из-за сложной планировки двухуровневой парковки, так и неправильно указанного места расположения горящих автомобилей — назывались разные локации. В плотном задымлении звено разведки установило точное расположение пожара и сразу приступило к тушению.
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