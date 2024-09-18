Липчан поразили облака-барашки

Такие облака — обычное для бабьего лета явление.

Вечером 17 сентября липецкие соцсети заполонили фотографии красивых облаков-барашков. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, накануне в Липецке днём было ясно, а вот вечером — переменная облачность. Синоптики отмечали верхние облака количеством от 4 до 6 баллов (где 0 баллов — чистое небо, 10 баллов — полностью закрытое облаками).Красивые вечерние слоисто-кучевые облака были вызваны инверсией. Тёплый воздух от земли поднялся вверх и оказался между двумя пластами холодного воздуха. В результате произошла конденсация и образовалась прослойка из облаков-барашков. Этот слой облаков был очень тонким и быстро рассеялся — примерно к полуночи красивые облака уже растворились.Такие облака не характерны для лета, а вот для начала осени, бабьего лета — они обычное явление.