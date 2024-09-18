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590
сегодня, 10:11
6

Липчан поразили облака-барашки

Такие облака — обычное для бабьего лета явление.

Вечером 17 сентября липецкие соцсети заполонили фотографии красивых облаков-барашков. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, накануне в Липецке днём было ясно, а вот вечером — переменная облачность. Синоптики отмечали верхние облака количеством от 4 до 6 баллов (где 0 баллов — чистое небо, 10 баллов — полностью закрытое облаками).

Красивые вечерние слоисто-кучевые облака были вызваны инверсией. Тёплый воздух от земли поднялся вверх и оказался между двумя пластами холодного воздуха. В результате произошла конденсация и образовалась прослойка из облаков-барашков. Этот слой облаков был очень тонким и быстро рассеялся — примерно к полуночи красивые облака уже растворились.

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Такие облака не характерны для лета, а вот для начала осени, бабьего лета — они обычное явление.
погода
облака
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Комментарии (6)

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Житель
25 минут назад
А меня поражант что дорогу никак не доделают в добром !
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Житель
27 минут назад
А меня поражает что дорогу никак не доделают
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Лиза
36 минут назад
Да, красивое ночное небо было вчера, я тоже сфотографировала. И луна была очннь большая.
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Чумачечей
сегодня, 10:31
А меня поразило, что нет до сих пор осени. Всё лето, лето .
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россиянка
17 минут назад
я тоже жду осень Когда закончится зта кутерьма жара и нескончаемое лето Какое жаркое тяжелое было лето Уходи
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Позитив
26 минут назад
Надо радоваться такому подарку от природы!!!
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