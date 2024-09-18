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Липчан поразили облака-барашки
Такие облака — обычное для бабьего лета явление.
Красивые вечерние слоисто-кучевые облака были вызваны инверсией. Тёплый воздух от земли поднялся вверх и оказался между двумя пластами холодного воздуха. В результате произошла конденсация и образовалась прослойка из облаков-барашков. Этот слой облаков был очень тонким и быстро рассеялся — примерно к полуночи красивые облака уже растворились.
Такие облака не характерны для лета, а вот для начала осени, бабьего лета — они обычное явление.
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