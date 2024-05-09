Сегодня в Липецке: физик и лирик, большое отключение света, самые высокооплачиваемые вакансии в городе

Рассказываем всё самое главное, что необходимо знать про сегодняшний день.

В Липецке вновь комфортная погода: температура 23-25 градусов и отсутствие любых видом осадков.

















С 14:00 до 18:00 не будет света в домах на улицах Игнатьева. 30. 32; Липовской, 1, 1а, 2, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2; Московской, 85 – 121; П.И.Смородина, 14а; Полиграфической, 12, 12а; Семашко, 25, 25/2; Стаханова, д. 7, 11, 13, 13а, 15, 17; проезде Сержанта Кувшинова, 3, 5, 5а, 5б, 6, 8, 10.









В 15:00 о тонкостях своей профессии расскажет липецкий ди-джей Василий Миляев (12+). Речь пойдёт о многом - о тонкостях творческой работы, об особенностях выбора музыкального материала и оборудования и т.д. Желающие узнают, с чего начинать свой путь в диджеинге и как создать неповторимую атмосферу на танцполе.









Фото vk.com/gruz_one



Мероприятия цикла «Всей семьёй во дворе» (0+) сегодня пройдут во дворах на улицах Смургиса, 6 и Водопьянова, 39.









В библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 15:45 начнётся мастер класс «Весёлый крючок» (6+).













Фото vk.com/club129569037



Она называется «Музыка танца» (6+) и состоит из фотографий … монет, в томчисле из драгоценных металлов, посвящённых музыке и хореографии. Липчане смогут в мельчайших деталях рассмотреть образы на монетах и узнать много интересных фактов, погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.









Фото vk.com/levoberezhniy_m5



На 2-м месте менеджер по подбору персонала с зарплатой до 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от одного года.













Гордость за медицину





42% липчан считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины.





53% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом — лишь 27%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет.









Доступность медицинских услуг в своем городе липчане оценили в среднем на 3,3 балла, а качество — на 3,1 балла из 5.





