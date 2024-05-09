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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: физик и лирик, большое отключение света, самые высокооплачиваемые вакансии в городе

Рассказываем всё самое главное, что необходимо знать про сегодняшний день.

Сухо и тепло

В Липецке вновь комфортная погода: температура 23-25 градусов и отсутствие любых видом осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодную воду отключат всего лишь в нескольких домах на улице Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б.

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Большое отключение света

Зато немало липчан столкнутся сегодня с перебоями на электросетях. С 9:00 до 17:00 пропадёт напряжение в розетках в домах на улицах А.Ладыгина, Бригадной, 19; В. Скороходова, 11; Генерала Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 47; Добровской, 7, 20; Железногорской, Зелёной; Ильича, 39; И.С.Бурлакова; Калинина, 24, 38; Краснодонской, 2, 15; Локомотивной, 11, 63; М.Светлова, 10; Неделина, 4; Октябрьской, 32, 49, 51, 53, 53/1, 53/2, 55а; О.Кошевого, 36-89; Патриотической; Писарева, 1-23; Спортивной; Стаханова, 37, 39; С. Шаумяна, 4,22; Тихой; Украинской; Череповецкой, 17; Ярославской; проспекте имени 60-летия СССР, 9, 11, 11а, 13, 15, 16а, 17, 19, 21; в переулках Линейном, Сосновом, а также в посёлках дачном и Казинска.

С 14:00 до 18:00 не будет света в домах на улицах Игнатьева. 30. 32; Липовской, 1, 1а, 2, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2; Московской, 85 – 121; П.И.Смородина, 14а; Полиграфической, 12, 12а; Семашко, 25, 25/2; Стаханова, д. 7, 11, 13, 13а, 15, 17; проезде Сержанта Кувшинова, 3, 5, 5а, 5б, 6, 8, 10.

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В промежутке 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов пропадёт напряжение на улицах Водопьянова, 15; ул. Гагарина, 112; Индустриальной, 41; Московской, 99, 101, 101а, 103, 105, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Полиграфической, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а; на проспекте Победы, 71, 73, 75, 77, 79; проезде Сержанта Кувшинова, 1, 2, 4,7, 9.

Пробки

У нас и в простые дни непросто добраться куда-либо по утрам и в вечерние часы пик, а в ситуации, когда часть города перекопана и перекрыта – и подавно. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные рассказать о пробках в данный момент.


Ди-джей в библиотеке

Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает на встречу с интересным человеком в рамках проекта «Гений места».

В 15:00 о тонкостях своей профессии расскажет липецкий ди-джей Василий Миляев (12+). Речь пойдёт о многом - о тонкостях творческой работы, об особенностях выбора музыкального материала и оборудования и т.д. Желающие узнают, с чего начинать свой путь в диджеинге и как создать неповторимую атмосферу на танцполе.

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Фото vk.com/gruz_one

Вход свободный.

Занимательная физика

За лириком в ЛОУНБ пойдёт физик. Спустя час после начала встречи с ди-джеем урок из цикла «Углубленная и олимпиадная физика» (12+) проведёт молодой педагог Василий Климентьев.

Мы уже рассказывали о его нестандартном подходе к образованию. Сегодня любитель нетривиальных физических методов проведёт очередной урок.

Во двор

Мероприятия цикла «Всей семьёй во дворе» (0+) сегодня пройдут во дворах на улицах Смургиса, 6 и Водопьянова, 39.

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Веселые конкурсы, ди-джеи и музыка ждут каждого пришедшего на праздник.

Наука вязать

В библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 15:45 начнётся мастер класс «Весёлый крючок» (6+).

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Фото vk.com/club129569037

Любителей рыбалки просят библиотеку в этот день не беспокоить. На урок приглашают желающих научиться вязать и усовершенствовать свои навыки. Такие встречи регулярны и проходят каждый вторник и среду в 15:45.

«Музыка танца»

Любопытная выставка открылась в Библиотечно-информационном центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5).

Она называется «Музыка танца» (6+) и состоит из фотографий … монет, в томчисле из драгоценных металлов, посвящённых музыке и хореографии. Липчане смогут в мельчайших деталях рассмотреть образы на монетах и узнать много интересных фактов, погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

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Фото vk.com/levoberezhniy_m5

Выставка работает с 9:00 до 19:00, кроме пятницы и четверга, и продлится до 23 сентября.

Где в Липецке заработать больше всего

Самой высокооплачиваемой вакансией сентября в Липецке является работа начальника строительного участка, заметили в SuperJob. Успешному кандидату предлагают 120 тысяч рублей в месяц, ежегодную индексацию зарплаты и корпоративную связь.

На 2-м месте менеджер по подбору персонала с зарплатой до 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от одного года.

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На третьем месте – вакансия супервайзера торговых представителей с зарплатой от 102 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт продаж и водительские права категории «В». Работодатель обещает обучение, ДМС и дополнительные дни отпуска.

Гордость за медицину

42% липчан считают, что современная медицина стала лучше, чем десять лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины.

53% опрошенных до 34 лет также уверены в том, что медуслуги в целом стали лучше за последнее десятилетие, а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверенных в этом — лишь 27%. Каждый пятый не заметил существенных изменений в российском здравоохранении за последние 10 лет.

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Доступность медицинских услуг в своем городе липчане оценили в среднем на 3,3 балла, а качество — на 3,1 балла из 5.

Дорогие липчане! В наше тревожное время не обойтись без новостей. А их вы всегда можете найти на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Электорат
21 минуту назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Пилюлькин
32 минуты назад
А врачей-то не хватает, санитарок-тоже, медсестра сами и моют и капельницы ставят Почти все пенсионеры
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