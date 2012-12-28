Часть улицы Космонавтов останется без холодной воды

Причиной отключения холодной воды 18 сентября на улице Космонавтов в Липецке станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

Подачу воды с 10:00 и до окончания работ ограничат в домах и зданиях №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б. Воду для питья подвезут к дому № 88. После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут:- с 09:00 до 18:00 – в домах № 41 по улице Индустриальной, №№ 71, 73, 75, 77, 79 по проспекту Победы, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а по улице Полиграфической, №№ 1, 2, 4, 7, 9 по проезду Кувшинова, № 15 по улице Водопьянова, № 112 по улице Гагарина, №№ 99, 101, 101а, 103, 105, 129, 131, 133, 135, 137, 139 по улице Московской;- с 14:00 до 18:00 – в домах №№ 85-121 по улице Московской, №№ 3, 5, 5а, 5б, 6, 8, 10 по проезду Кувшинова, №№ 30, 32 по улице Игнатьева, №№ 25, 25/2 по улице Семашко, №№ 1, 1а, 2, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2 по улице Липовской, №№ 12, 12а по улице Полиграфической, №№ 7, 11, 13, 13а, 15, 17 по улице Стаханова, № 14а по улице Смородина, в 19 микрорайоне.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 39 по улице Ильича, №№ 2, 15 по улице Краснодонской, №№ 36-89 по улице Кошевого, №№ 37, 39, 39а, 41, 47 по улице Меркулова, №№ 9,11, 11а, 13, 15, 16а, 17, 19, 21 по проспекту 60 лет СССР, №№ 37, 39 по улице Стаханова, № 24 по улице Катукова, №№ 9, 11, 14, 14а по бульвару Есенина, №№ 5, 11а, 45 по улице Фабричной, № 19 по улице Бригадной, №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 11, 63 по улице Локомотивной, № 10 по улице Светлова, №№ 1-23 по улице Писарева, №№ 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, № 11 по улице Скороходова, №№ 24, 38 по улице Калинина, № 4 по улице Неделина, №№ 32, 49, 51, 53, 53/1, 53/2, 55а по улице Октябрьской, улицы Зеленую, Спортивную, Украинскую, Ладыгина, Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Тихую, Ярославскую, переулки Линейный, Сосновый, поселки Дачный, Казанка.